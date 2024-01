Imagimob Graph UX: Visualisierungsupgrade vereinfacht die Erstellung von Machine Learning Modellen auf Edge-Geräten

München, 16. Januar 2024 – Imagimob, ein Unternehmen der Infineon Technologies AG, bringt ein Update des Imagimob Studio auf den Markt. Nutzer*innen können ab sofort ihre Workflows für die Erstellung von Machine Learning (ML)-Modellen visualisieren und erweiterte Funktionen nutzen. So lassen sich Modelle für Edge Devices besser und schneller entwickeln. Die neueste Version der Entwicklungsplattform von Imagimob für KI/ML auf Edge-Geräten beinhaltet eine großes User Experience-Upgrade. Die neue Graph UX-Oberfläche soll den ML-Modellierungsprozess einfacher und übersichtlicher gestalten. Gleichzeitig bietet das Upgrade weitere neue Funktionen wie die integrierte Datenerfassung und Echtzeit-Modellbewertung für Infineon-Hardware.

„Unsere neue Darstellung von ML-Projekten ist einfacher verständlich und erlaubt mehr Handlungsspielraum", erklärt Alexander Samuelsson, CTO von Imagimob. „Unser bisheriger Workflow verlief eher von oben nach unten in einer festen Pipeline. Die Visualisierung des gesamten Workflows als Graph schafft nun einen besseren Überblick über den Prozess. Dies bietet Raum für völlig neue Kombinations- und Testmöglichkeiten und ermöglicht die Erstellung optimierter KI/ML-Modelle sowie eine schnellere Markteinführung. Die Umstellung auf Graph UX und das leistungsfähige ML-Backend sind ein großer Schritt für uns und unsere Nutzer*innen. Unser ganzheitlicher Ansatz für die Erstellung von ML-Modellen ist in der Branche einzigartig.“

Erhebliche Verbesserung der Imagimob Studio UX

Mit der neuen Graph UX von Imagimob Studio erhalten ML-Engineering-Teams einen vollständigen visuellen Überblick über ihre Modellierungs-Canvas, können ein- und auszoomen sowie auf verschiedenen Komplexitätsstufen arbeiten. Graph UX macht es nicht nur einfacher, effizienter im Team zu arbeiten, sondern macht die Erstellung von ML-Modellen auch für Teammitglieder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zugänglich, da diese im selben Arbeitsbereich auf verschiedenen Komplexitäts- und Abstraktionsebenen arbeiten können.

Das Graph UX-Update von Imagimob Studio verbessert nicht nur die Nutzerfreundlichkeit, sondern bringt auch eine Reihe neuer Funktionen für den ML-Designprozess mit. Dazu gehören:

Integrierte Datenerfassung,

Modellevaluierung in Echtzeit,

die Möglichkeit, mehrere Modelle parallel oder nacheinander zu evaluieren und laufen zu lassen,

eine Nachbearbeitung der Modellergebnisse.

Entwicklungsplattformen von Infineon werden bereits von Graph UX unterstützt, Unterstützung für alternative Hardware wird in Kürze ebenfalls verfügbar sein. Zudem können Nutzer*innen eigene Hardware integrieren. Darüber hinaus bietet Graph UX eine wichtige Grundlage für innovative Entwicklungen in der Industrie, wie z.B. fortschrittliche Modelle und Hardware mit mehreren Beschleunigern und Prozessoren, wie der neu eingeführte PSoC™ Edge von Infineon.

Verfügbarkeit

Das Graph UX Update von Imagimob Studio ist ab sofort verfügbar. Neue Nutzer*innen können die Software mit dem Imagimob Studio herunterladen, für bestehende Nutzer*innen erfolgt das Update automatisch. Die erste Version von Graph UX umfasst die Datenerfassung, die Auswertung und die Codegenerierung. In zukünftigen Versionen wird der gesamte ML-Modellierungsprozess, einschließlich Datenmanagement, Datenbereinigung, -erweiterung und -training, in einem einheitlichen Workflow verfügbar sein. Weitere Informationen dazu unter www.imagimob.com/studio.

Über Imagimob

Imagimob ist ein schnell wachsendes Startup-Unternehmen, das Innovationen an der Spitze der Edge-KI und des maschinellen Lernens vorantreibt und so die intelligenten Produkte der Zukunft ermöglicht. Das Unternehmen mit Sitz in Stockholm, Schweden, bedient seit 2013 weltweit Kunden aus der Automotive-, Fertigungs-, Gesundheits- und Lifestyle-Branche. Im Jahr 2020 brachte Imagimob die Plattform Imagimob Studio auf den Markt, die eine schnelle und einfache End-to-End-Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen für Geräte mit eingeschränkten Ressourcen ermöglicht. Imagimob Studio führt und unterstützt die Nutzer während des gesamten Entwicklungsprozesses und sorgt so für eine höhere Produktivität und eine kürzere Markteinführungszeit. Mit den neu eingeführten Ready Models lässt sich Edge AI schnell und einfach implementieren. Imagimob ist unermüdlich bestrebt, auf dem neuesten Stand der Forschung zu bleiben, und gehört zu den Marktführern im Bereich KI und Embedded-Technologien. Seit Mai 2023 ist Imagimob Teil von Infineon.