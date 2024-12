Infineon und EVE Energy arbeiten bei der Entwicklung der nächsten Generation von Batteriemanagementsystemen zusammen

München, 13. Dezember 2024 – Die Infineon Technologies AG und Eve Energy Co., Ltd. (EVE Energy), ein Hersteller von Lithium-Batterien, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding; MoU) unterzeichnet. Ziel der beiden Unternehmen ist es, umfassende Batteriemanagement-Systemlösungen für den Automotive-Markt zu ermöglichen. Im Rahmen der Absichtserklärung wird Infineon ein komplettes Chipset liefern, das Mikrocontroller-Einheiten, Balancing- und Monitoring-ICs, Power-Management-ICs, Treiber, MOSFETs, Controller Area Networks sowie Sensorprodukte umfasst. Ausgestattet mit diesen Lösungen kann EVE Energy die Sicherheit und Zuverlässigkeit seines Batteriemanagementsystems erhöhen und die Kosten optimieren. Das ermöglicht außerdem eine genauere Überwachung, einen besseren Schutz und eine Optimierung der Batterieleistung von Elektrofahrzeugen und verbessert das Fahrerlebnis und die Energieeffizienz.

„Die Zunahme der Elektrifizierung hat den Bedarf an fortschrittlichen Batterielösungen erhöht. Das Zusammenspiel der fortschrittlichen Batteriemanagement-ICs von Infineon mit den fortschrittlichen Batterietechnologien von EVE Energy wird den Weg für die nächste Generation intelligenter Batteriepacks ebnen“, sagt Andreas Doll, Senior Vice President und General Manager Smart Power bei Infineon. „Infineon bietet eine umfassende und fortschrittliche Lösung auf Systemebene, die den vielfältigen Anforderungen der Kunden gerecht wird. Wir glauben, dass die weitere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen eine positive Interaktion und gemeinsame Entwicklung auf verschiedenen Ebenen fördern wird.“

„EVE Energy hat in den vergangenen Jahren ein schnelles Wachstum im Bereich der Batteriemanagementsysteme erlebt, und wir sind entschlossen, diese Entwicklung fortzusetzen. Daher schätzen wir die Partnerschaft mit Infineon sehr“, sagt Liu Jianhua, Mitbegründer und Präsident von EVE Energy. „Unser Ziel ist es, gemeinsam fortschrittlichere Lösungen auf den Markt zu bringen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen und die Entwicklung zuverlässiger und effizienter Systeme vorantreiben.“

BMS-Lösungen von Infineon

Elektrifizierung und Batteriemanagementsysteme sind wichtige Schwerpunktbereiche für Infineon. Das Unternehmen verfügt über ein komplettes Portfolio für Batteriemanagementsysteme, einschließlich drahtgebundener und -loser BMS-Lösungen. Die drahtgebundene BMS-Lösung basiert unter anderem auf den AURIX™ Mikrocontrollern sowie PMIC-, Balancing- und Monitoring-IC-Produkten. Die Monitoring ICs TLE9012DQU und TLE9015DQU bieten eine optimierte Lösung für die Überwachung und das Balancing von Batteriezellen. Sie vereinen hervorragende Messleistung mit höchsten Qualitätsstandards sowie Anwendungsrobustheit und ermöglichen die Umsetzung schlanker und kosteneffizienter Designs. Die ICs eignen sich für ein breites Spektrum von Automobil- bis hin zu Industrie- und Konsumentenanwendungen. Sie erfüllen Sicherheitsanforderungen bis hin zu ASIL-D. Dagegen nutzt die drahtlose BMS-Lösung den neuesten Low-Power-Chip CWY89829 von Infineon, um ein zusammenhängendes Mesh-Netzwerk zu schaffen, das eine maximale Knotenkonnektivität bei gleichzeitiger Sensoreffizienz ermöglicht. Darüber hinaus bietet Infineon zuverlässige LV-MOSFET- und EiceDRIVER™-Lösungen an, darunter die Produkte 2ED2410 und 2ED4820, die für zukünftige Anwendungen wie die Elektrifizierung von 24V/48V-BMS-Hauptschaltern entwickelt wurden.