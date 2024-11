AURIX™ TC3x von Infineon unterstützt FreeRTOS

München, 21. November 2024 – Die AURIX™ TC3x-Mikrocontroller (MCUs) der Infineon Technologies AG unterstützen künftig auch FreeRTOS. Ein Echtzeit-Betriebssystem (Real-Time Operating System, RTOS) ist eine wichtige Software-Komponente. Es wird auf dem Mikrocontroller ausgeführt und verwaltet Hardware- und Softwareressourcen effizient, um eine zeitnahe und zuverlässige Ausführung von Aufgaben zu ermöglichen. Als Schnittstelle zwischen Hardware und Anwendungssoftware ermöglicht es den Entwickelnden, sich auf ihren Anwendungscode zu konzentrieren, da die Komplexität der Hardware abstrahiert wird. Dadurch wird die Portabilität und Wiederverwendbarkeit von Anwendungscode über verschiedene Abstraktionsebenen hinweg ermöglicht und die Markteinführungszeit verkürzt.

FreeRTOS ist ein weitverbreitetes freies Open-Source-Echtzeit-Betriebssystem, das seit über 20 Jahren auf dem Markt ist. Es wird derzeit aktiv von Amazon Web Services (AWS) unterstützt und weiterentwickelt. AWS hat außerdem eine Reihe von Middleware-Bibliotheken für FreeRTOS bereitgestellt, die eine einfache Integration in AWS-Dienste ermöglichen.

„Die Bereitstellung von FreeRTOS ermöglicht es Kunden, schnell Anwendungen in einer bewährten und funktionsreichen Open-Source-Umgebung zu erstellen“, sagt Patrick Will, Leiter des Software-Produktmanagements und -marketings für Automotive-Mikrocontroller bei Infineon. „Durch die Integration können Funktionen auf dem AURIX TC3x schnell evaluiert werden. Außerdem profitieren unsere Kunden von einem beschleunigten Migrationspfad für Projekte, die nicht AUTOSAR-konform sind, insbesondere in den Bereichen Automotive und Industrie.“

Der AURIX TC3x wurde mit einem ASIL-D/SIL-3-konformen Design entwickelt, das die strengen Anforderungen der Automotive- und Industriemärkte erfüllt. Die MCU basiert auf der leistungsstarken TriCore™-Architektur und bietet Echtzeitfunktionen, erweiterte Sicherheitsfunktionen und funktionale Zuverlässigkeit. Damit ist der Mikrocontroller ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Verfügbarkeit

Der Kernel-Port ist verfügbar unter https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Partner-Supported-Ports/tree/main/Tasking/AURIX_TC3xx. Entsprechende Codebeispiele sind erhältlich unter https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Partner-Supported-Demos/tree/main/AURIX_TC375_ADS. Weitere Informationen über den AURIX TC3x sind erhältlich unter www.infineon.com/aurix-tc3x