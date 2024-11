Zuverlässige Stromversorgung mit eFuses: Infineon präsentiert PROFET™ Wire Guard mit integriertem I²t-Kabelschutz

München, 20. November 2024 – Moderne, dezentrale und zonale Stromverteilungsarchitekturen lassen sich nur mit zuverlässigen Lösungen verwirklichen. Mit PROFET™ Wire Guard stellt die Infineon Technologies AG eine fortschrittliche Lösung für den Kabelschutz in modernen Stromversorgungssystemen zur Verfügung. Im Vergleich zu herkömmlichen Schmelz-Sicherungen ist diese Produktfamilie in der Lage, das Lastverhalten von Kabeln mit einer integrierten und präzisen I²t-Kurve wesentlich genauer abzubilden. Diese kann je nach Anwendung aus sechs implementierten Kurven ausgewählt werden. In Kombination mit anderen Funktionen ermöglicht die Genauigkeit des integrierten I²t-Kabelschutzes eine Optimierung des Kabelbaums beim Umstieg von mechanischen Relais und Sicherungen.

Die fünf PROFET Wire Guard-Produkte sind in den bewährten Gehäusen TSDSO-14 und TSDSO-24 erhältlich. Sie sind für Nennströme bis 27 A ausgelegt und zeichnen sich durch vollständige Pin-to-Pin-Kompatibilität innerhalb der Familie und hohe Kompatibilität mit PROFET +2 12V-Bauteilen aus. Um Ströme bis zu 36 A zu gewährleisten, wird die Produktfamilie im vierten Quartal 2025 um ein weiteres Bauteil erweitert. Die Produkte verfügen über einen Capacitive Load Switching (CLS) Mode, der das Laden kapazitiver Lasten erlaubt. Ein einstellbarer Schwellwert für die Überstromerkennung unterstützt eine schnelle Isolierung von der Spannungsversorgung im Falle eines Fehlers. Der integrierte automatische Idle Mode reduziert den Energiebedarf beim Parken in der Regel auf 50 µA, während die Stromversorgung weiterhin gewährleistet ist. Durch die integrierte sequenzielle Diagnose werden genaue Anwendungsdaten über fünf Adressen an einem einzigen Pin bereitgestellt. Auf diese Weise können Integritätstests für funktionale Sicherheitsanforderungen durchgeführt werden, sowie eine weitere Optimierung des Kabelbaums bei einem Facelift auf Basis der Analyse des Kabelschutzstatus während des Fahrzeugbetriebs.

Die Bauteile wurden als ISO 26262:2018 Safety Element Out of Context (SEooC) für Sicherheitsanforderungen bis ASIL D entwickelt und freigegeben.

Zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses ist die Produktfamilie in den Infineon Automotive Power Explorer integriert, der im Infineon Developer Center zur Verfügung steht. Das Simulationswerkzeug unterstützt unter anderem die Bewertung der Systemschutzfähigkeit von PROFET Wire Guard-Bauteilen mit einem bestimmten Leitungs- und Lastprofil. Das Simulationsprogramm berechnet auch die korrekten Widerstandswerte für die einstellbare Überstromerkennungsschwelle sowie die Auswahl der integrierten I²t-Leitungsschutzkurven. Überdies kann das Programm Parameter wie kILIS-Genauigkeit oder die Verlustleistung für diese Produktfamilie berechnen.

Verfügbarkeit

Die PROFET Wire Guard 12V-Familie ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/profetwireguard.