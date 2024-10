Infineon präsentiert neuen ASIL-D-konformen dreiphasigen Gate-Treiber-IC für Fahrzeugbrems- und Lenksysteme

München, 31. Oktober 2024 – Die Infineon Technologies AG bringt mit dem MOTIX™ TLE9189 einen neuen Gate-Treiber-IC für sicherheitskritische Anwendungen für bürstenlose 12-V-Gleichstrommotoren (BLDC) auf den Markt. Mit dem neuen dreiphasigen Gate-Treiber-IC reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Motorsteuerungs-ICs, die für By-Wire-Lösungen benötigt werden. Der Treiber-IC ist gemäß AEC Q100 Grade 0 und ISO 26262 (ASIL D) qualifiziert. Damit eignet sich das Bauteil besonders für Brake-by-Wire- und Steer-by-Wire-Systeme, bei denen konventionelle mechanische Verbindungen in Zukunft wegfallen werden.

„Mit dem TLE9189 bringen wir die vierte Generation an intelligenten 3-Phasen-Gate-Treiber-ICs für den Automotive-Bereich auf den Markt. Das Bauteil bietet verbesserte Funktionen und einzigartige Merkmale für die intelligente Motorsteuerung. Damit unterstützen wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach By-Wire-Lösungen“, sagt Andreas Doll, Senior Vice President und General Manager Smart Power bei Infineon. „Die hohe Zuverlässigkeit des Motorsteuerungsdesigns, die durch unser neues Bauteil ermöglicht wird, ist besonders wichtig für sicherheitskritische By-Wire-Lösungen.“

Der MOTIX TLE9189 Gate-Treiber-IC wird in zwei verschiedenen Gehäusen erhältlich sein, dem TQFP-48 (9 x 9 mm²) und dem VQFN-48 (7 x 7 mm²). So können Kunden das für ihre Anwendungsanforderungen am besten geeignete Gehäuse auswählen. Der Versorgungsspannungsbereich des ICs reicht von 4,2 V bis 36 V und ist für Fahrzeugbatteriesysteme mit 12 V optimiert. Mit PWM-Eingängen und integrierten Strommessverstärkern für eine genaue Strommessung unterstützt das Bauteil auch ein konventionelles Motorsteuerungskonzept. Im Vergleich zu anderen ICs bietet der TLE9189 eine sehr hohe Flexibilität und Detailgenauigkeit bei der Gate-Sequenzierung. Außerdem sind verschiedene Überwachungs- und Diagnosefunktionen zur Überwachung des Bauteils, des Umrichters, des Mikrocontrollers und der MCU-Schnittstellen integriert. Das Produkt verfügt zudem über die einzigartige, von Infineon patentierte adaptive MOSFET-Steuerungsfunktion, die dazu beitragen kann, die EMV-Abstrahlung zu verbessern, die Zielschaltzeit zu erreichen und Leistungsverluste zu reduzieren.

Infineon unterstützt seine Kunden während des Design-in-Prozesses mit umfassenden Begleitmaterialien. Dazu gehören eine Vielzahl technischer Dokumentationen einschließlich Anwendungshinweisen. Auf Anfrage sind außerdem Simulationsmodelle, Konfigurationswerkzeuge und ein komplexer Gerätetreiber erhältlich.

Verfügbarkeit

MOTIX TLE9189 Gate-Treiber-ICs sind ab sofort als VQFN- und TQFP-Muster verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/bldc-motor-gate-driver-ics. Ein Demonstrator des neuen Gate-Treiber-ICs wird vom 12. bis 15. November auf der electronica 2024 in München (Halle C3, Stand 502) gezeigt.

Infineon auf der electronica 2024

Auf der diesjährigen electronica in München präsentiert Infineon innovative Lösungen für Anwendungen, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Halbleiter tragen auf vielfältige Weise zur umweltfreundlichen und digitalen Transformation bei und helfen, eine vollelektrische Gesellschaft zu gestalten. Auf der electronica 2024 bietet Infineon die Möglichkeit, nachhaltige Technologien zu erkunden, die die Mobilitäts- und Automobilbranche revolutionieren, nachhaltige Gebäude und ein intelligenteres Leben ermöglichen und das Wachstum der künstlichen Intelligenz mit minimalen ökologischen Auswirkungen fördern. Unter dem Motto „Driving Decarbonization and Digitalization. Together.“ präsentiert das Unternehmen vom 12. bis 15. November in Halle C3, Stand 502 intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/electronica