Infineon und Swoboda entwickeln gemeinsam leistungsstarke Stromsensoren für die Elektromobilität

München, 3. Juli 2024 – Die Infineon Technologies AG und Swoboda entwickeln und vermarkten gemeinsam leistungsstarke Stromsensormodule für Automobilanwendungen. Die Partnerschaft kombiniert die Stromsensor-ICs von Infineon mit Swobodas Kompetenz in der Entwicklung und Industrialisierung von Sensormodulen, um den schnell wachsenden Markt für Sensorlösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu adressieren. Die Zusammenarbeit bei leistungsstarken Strommess-Lösungen beschleunigt die Markteinführung für Anwendungen wie Traktionswechselrichter und Batteriemanagementsysteme, aber auch für andere wichtige Automobilanwendungen.

Das erste dieser Produkte, der CSM510HP2 von Swoboda, ist ein vollständig verkapseltes Stromsensormodul mit deutlich reduzierter Grundfläche ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit. Es basiert auf dem kernlosen Stromsensor-IC TLE4973 von Infineon und ermöglicht eine hochpräzise Messung mit einem Gesamtfehler von unter zwei Prozent. Das Modul ist speziell für die nahtlose Integration mit dem HybridPACK™ Drive G2, dem Automotive-Leistungsmodul von Infineon für Antriebswechselrichter in Elektrofahrzeugen, entwickelt worden. Dadurch werden separate externe Stromsensoren überflüssig und ermöglichen die kompaktesten Antriebswechselrichter auf dem Markt.

„Diese neue Generation von Stromsensoren setzt neue Maßstäbe in Bezug auf eine vereinfachte Systemintegration“, sagt Klaus Lebherz, Head of Business Development bei Swoboda. „Die neueste Sensortechnologie von Infineon und unser Spritzguss-Know-how haben sich als perfekte Ergänzung erwiesen.“

„Der Markt verlangt nach leistungsfähigen, kompakten und einfach zu integrierenden Stromsensorlösungen“, sagt Andrea Monterastelli, Head of Automotive Magnetic Sensors Product Group bei Infineon Technologies. „Die nahtlose Integration in das HybridPack Drive G2 von Infineon bietet die kompakteste Lösung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, die durch unsere erstklassigen Stromsensor-ICs und das Know-how von Swoboda möglich wird.“

Infineon und Swoboda entwickeln aktuell weitere Strommess-Lösungen für alle Arten von Leistungsbauelementen. Weitere Zielanwendungen sind u. a. Wechselrichter-DC-Link und Hochspannungs-Batteriemanagement.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen sind hier, hier oder hier erhältlich.

Über Swoboda

Swoboda entwickelt und fertigt hochpräzise, innovative Komponenten und Systeme für die automobile Zukunft. Das Familienunternehmen zählt seit vielen Jahren zu den weltweit führenden Entwicklungs- und Systempartnern seiner Branche und liefert an die namhaften internationalen Automobilhersteller (OEM) und Automobilzulieferer (Tier). Mit über 4.000 Mitarbeitenden an zwölf Standorten erwirtschaftete das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr mehr als 500 Millionen Euro Umsatz. Swoboda fertigt auf drei Kontinenten in sechs Ländern: USA, Mexiko, Deutschland, Tschechien, Rumänien und China. www.swoboda.com