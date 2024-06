Neue OptiMOS™ 7 MOSFETs verbessern Durchlasswiderstand, Robustheit und Schalteffizienz von Automobilanwendungen

München, 12. Juni 2024 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr Portfolio an OptiMOS™ 7-MOSFETs der nächsten Generation für Automobilanwendungen: Die 40-V-Produktfamilie umfasst nun zusätzliche Bauteile in weiteren robusten, bleifreien Gehäusen. Außerdem sind jetzt auch 80-V- und 100-V-MOSFETs verfügbar. Die Bauteile sind für alle Standard- und zukünftigen 48-V-MOSFET-Anwendungen im Auto optimiert, darunter elektrische Servolenkungen, Bremssysteme, Leistungsschalter in neuen Zonenarchitekturen, Batteriemanagement, E-Sicherungsboxen, DC/DC- und BLDC-Antriebe in verschiedenen 12-V- und 48-V-Bordnetzanwendungen. Sie eignen sich auch für andere Anwendungen im Transportbereich wie leichte Elektrofahrzeuge (LEV), e2wheeler, eScooter, eMotorräder sowie Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge (CAV).

„Als Technologieführer bei Leistungshalbleitern setzt Infineon die zukünftigen Technologiestandards für Leistungs-MOSFETs im Automobilbereich in Bezug auf Leistungseffizienz, innovatives und robustes Power-Packaging und hohe Qualität“, sagt Axel Hahn, Senior Vice President und General Manager Automotive LV MOSFETs von Infineon. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein breit gefächertes Produktportfolio anzubieten, das alle ihre Anforderungen erfüllt und die Entwicklung moderner Automobilanwendungen vorantreibt.“

Durch die Kombination von 300-mm-Dünnwafer-Technologie und innovativem Packaging bietet die neue OptiMOS 7-Technologie deutliche Leistungsvorteile in allen verfügbaren Spannungsklassen. Deshalb sind die Bauteile jetzt in verschiedenen robusten Automotive-Power-Gehäusen verfügbar, darunter Single SSO8 (5x6), Dual SSO8 (5x6), mTOLG (8x8) und sTOLL (7x8). Die Produktfamilie bietet eine hohe Leistungsdichte und Energieeffizienz mit dem branchenweit niedrigsten Durchlasswiderstand im kleinsten Formfaktor (Zum Beispiel mit 1,3 mΩ max im 80 V Single SSO8 (5x6) Gehäuse). Die Bauteile bieten außerdem geringere Schaltverluste, eine verbesserte Robustheit im sicheren Betriebsbereich (SOA) und eine hohe Avalanche-Robustheit. Damit ermöglichen sie ein hocheffizientes Systemdesign für zukünftige Automobilanwendungen .

Verfügbarkeit

Die OptiMOS 7-Produkte sind ab sofort in den folgenden robusten 40V-, 80V- und 100V-Automotive-Power-Gehäusen verfügbar: Dual SSO8 (5x6), Single SSO8 (5x6), mTOLG (8x8) und sTOLL (7x8). Weitere Informationen unter www.infineon.com/OptiMOS7/.

Infineon auf der PCIM Europe 2024

Die PCIM Europe findet vom 11. bis 13. Juni 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stände 470 und 169 präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere Vorträge auf der begleitenden PCIM Conference und den PCIM Foren, gefolgt von Diskussionen mit den Referierenden. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights von Infineon auf der PCIM 2024 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: X - Facebook - LinkedIn