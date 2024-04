Neuer MOTIX™ Motor-Gate-Treiber-IC erleichtert die Migration von 12-V- zu 48-V-Systemen und unterstützt funktionale Sicherheitsanforderungen

München, Deutschland - 19. April 2024 – Die Infineon Technologies AG präsentiert den MOTIX™ TLE9140EQW Gate-Treiber-IC für bürstenlose Gleichstrommotoren, der auf den anspruchsvollen 24-/48-V-Markt abzielt. Der TLE9140 ist für Motorsteuerungsanwendungen im Automobilbereich mit höheren Spannungsanforderungen von 24 V bis maximal 72 V ausgelegt, bei denen eine höhere Systemzuverlässigkeit und ein schnelleres Schaltverhalten erforderlich sind. Der IC ist die ideale Ergänzung zu den 32-Bit-Motorsteuerungs-SoC-Lösungen MOTIX MCU TLE987x und TLE989x von Infineon, eignet sich aber auch als 48-V-BLDC-Treiber mit marktüblichen MCUs. Typische Anwendungsbereiche sind Pumpen und Lüfter, Scheibenwischer, HLK-Module oder E-Kompressoren. Darüber hinaus wird der TLE9140 als 3-Phasen-Motortreiber für Anwendungen in Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen sowie in Elektroleichtfahrzeugen wie E-Bikes, E-Scootern oder E-Motorrädern eingesetzt.

„Unser neuer Motor-Gate-Treiber-IC erlaubt es Kunden, ihre bestehenden 12-V-MOTIX-TLE987x- und TLE989x-Motorsteuerungsdesigns einfach auf 24- oder 48-V-Systeme zu skalieren“, sagt Andreas Doll, Senior Vice President und General Manager Smart Power bei Infineon. „Der TLE9140EQW ermöglicht die Wiederverwendung von Hardware- und Software-Designs, so dass unsere Kunden ihre Markteinführungszeit verkürzen und ihre Entwicklungskosten bei der Umstellung auf 24-/48-V-Systeme optimieren können.“

Der Gate-Treiber-IC bietet funktionale Sicherheit gemäß ISO 26262 ASIL B. Er ist in einem kleinen TS-DSO-32-Gehäuse untergebracht. Der IC bietet eine Hochspannungsfähigkeit von bis zu 110 V, eine Treiberfähigkeit von ~230 nC/ MOSFET bei 20 kHz sowie SPI-Kommunikation. Er verfügt über eine aktive Low-Side (LS)-Freilauffunktion bei VSM-Überspannung (OV) und eine Vielzahl wichtiger Diagnose- und Schutzfunktionen wie Timeout-Watchdog, Drain-Source-Überwachung, Überspannungs-, Unterspannungs-, Querstrom- und Übertemperaturschutz sowie Off-State-Diagnose. Darüber hinaus verfügt der TLE9140 über die patentierte Gate-Shaping-Funktion von Infineon, eine adaptive MOSFET-Steuerung, die Schwankungen der MOSFET-Parameter im System ausgleichen kann. Sie passt den Gatestrom automatisch an, um das gewünschte Schaltverhalten zu erreichen. So kann das System durch langsamere Anstiegsgeschwindigkeiten in Bezug auf elektromagnetische Emissionen (EMI) optimiert werden, während die Verlustleistung durch kürzere Totzeiten und kürzere Anstiegs-/Abfallzeiten minimiert wird.

Um den Evaluierungs- und Design-In-Prozess zu beschleunigen, werden die MOTIX-Motorsteuerungs-ICs von Infineon von einer breiten Palette an Software und Tools unterstützt. Das TLE9140-Evaluierungsboard ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine schnelle Evaluierung und Prototypenerstellung. Außerdem stellt Infineon einen Konfigurationsassistenten und einen Gerätetreiber für den TLE9140 zur Verfügung, der eine einfache API für die Generierung der Steuerrahmen für den externen Brückentreiber über SPI bietet. Beide sind kostenlos erhältlich.

Verfügbarkeit

Der MOTIX™ TLE9140 Motor-Gate-Treiber ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.infineon.com/TLE9140.

