Vector nutzt die leistungsstarken Cybersicherheitsfunktionen des AURIX™ TC4x von Infineon

München, 11. April 2024 - Die stark zunehmende Fahrzeugkonnektivität bietet zahlreiche Möglichkeiten für innovative Fahrzeugfunktionen. Gleichzeitig steigt aber auch das Potenzial für Cyber-Angriffe auf Fahrzeugnetzwerke. Für Automobilhersteller und Zulieferer ist es daher von großer Bedeutung, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um die Sicherheit von Fahrzeugen und Insassen zu erhöhen. Infineon und Vector arbeiten gemeinsam daran, die Cyber-Sicherheit im Automobil weiter zu verbessern. Die AUTOSAR Classic Embedded Software MICROSAR Classic von Vector unterstützt die neue AURIX™ TC4x Mikrocontroller (MCU)-Familie von Infineon.

Die AURIX TC4x-Familie entspricht den neuesten Cybersecurity- und Sicherheitsstandards ISO/SAE 21434 und ISO 26262. Das Sicherheitskonzept verhindert Leistungsengpässe bei schneller und gesicherter Kommunikation und unterstützt Post-Quantum-Kryptographie. Alle AURIX TC4x MCUs sind mit einem Cyber Security Realtime Module (CSRM) mit eigenem Speicher sowie einem Cyber Security Satellite (CSS) ausgestattet. Der CSS bietet Beschleuniger für kryptographische Dienste, die parallel ausgeführt werden können. Die Firmware MICROSAR HSM von Vector unterstützt die hardwarebeschleunigte Berechnung von Kryptooperationen durch den CSS. Der Krypto-Satellit wird direkt von einem MICROSAR Classic Krypto-Treiber der Host-CPU angesprochen, wodurch ein maximaler Durchsatz erreicht wird und Verzögerungen durch die Interprozesskommunikation mit dem CSS vermieden werden. Das Schlüsselmanagement zwischen dem CSS und dem CSRM wird von der MICROSAR HSM Firmware durchgeführt. Diese Architektur ermöglicht eine erhebliche Leistungssteigerung im Vergleich zur herkömmlichen Krypto-Hardwarebeschleunigung in HSMs.

„Infineon bietet mit dem Crypto Satellite eine ausgereifte und leistungsfähige Lösung. Dank der guten und engen Zusammenarbeit konnten wir frühzeitig die Firmware für den CSS implementieren, die sich bereits in Prototypenprojekten bewährt hat“, sagt Matthias Traub, Leiter der Abteilung Embedded Software and Systems bei Vector.

„Mit den Werkzeugen von Vector haben Ingenieure einen entscheidenden Vorteil, um anspruchsvolle und hochkomplexe Themenbereiche zu vereinfachen und zu beherrschen. Zusammen mit unseren MCUs ermöglichen Vector und Infineon ihren Kunden, höchste Zuverlässigkeit und Qualität zu erreichen“, sagt Lars Wemme, Senior Vice President ADAS, Chassis & EE-Architecture bei Infineon. „Wir freuen uns auf eine weiterhin enge Partnerschaft bei der neuen AURIX TC4x-Generation.“

Mit dem neuen Cybersecurity-Konzept des AURIX TC4x adressiert Infineon die Anforderungen zukünftiger Software-definierter Fahrzeuge, beispielsweise durch die Unterstützung von SOTA (Software over the air)-Anwendungsszenarien, die eine schnelle, sichere und geschützte Verteilung von Software-Updates aus der Cloud und innerhalb des Fahrzeugnetzwerks erfordern. Darüber hinaus bedient das neue Sicherheitscluster auch Kommunikationsprotokolle mit Authentifizierung und authentifizierter Verschlüsselung, die in zukünftigen Plattformen an Bedeutung gewinnen werden.

