Infineon erweitert das Rust-Ökosystem für AURIX™ mit ISO 26262 ASIL D qualifiziertem Rust-Compiler von HighTec und anderen Lösungen

München, 5. April 2024 – Die Programmiersprache Rust mit ihren besonderen Speichersicherheitsmerkmalen hat sich als sinnvolle Ergänzung oder potenzieller Ersatz für C/C++ in der Automotive-Softwareentwicklung erwiesen. Die Infineon Technologies AG baut nun gemeinsam mit Partnern wie HighTec EDV-Systeme das Rust-Ökosystem für ihre AURIX™-Mikrocontroller weiter aus. HighTec hat jetzt den ersten ISO 26262 ASIL D qualifizierten Rust-Compiler für AURIX TC3x und TC4x veröffentlicht, der die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Software sicherstellt, die zur Erfüllung der strengen Anforderungen der Automotive-Industrie erforderlich sind. Das gesamte Rust-Ökosystem für AURIX umfasst außerdem Peripheral Access Crates (PAC) von Infineon für den TC37x, eine Reihe von Bluewind-Peripherie-Treibern, das Rust-Runtime-NOS von Veecle sowie Tools von Lauterbach und PLS, mit denen sich sichere Anwendungen mit Rust evaluieren und entwickeln lassen.

Der ISO 26262 ASIL D-qualifizierte Rust-Compiler von HighTec wird mit einem vorkonfigurierten Cargo-Build-System für den nahtlosen Zugang zum Rust-Ökosystem für den AURIX geliefert, einschließlich I/O-Crates, Treibern, einer Rust-Laufzeitumgebung, Beispielprojekten mit Anwendungsfällen für die Integration von Rust mit C/C++ und einer Rust-Integration von PXROS-HR, dem sicherheitszertifizierten Echtzeitbetriebssystem von HighTec. Der Compiler von HighTec ergänzt den bewährten C/C++-Compiler für AURIX, der ebenfalls auf der innovativen Open-Source-Compilertechnologie LLVM basiert. Gemeinsam sorgen sie für eine nahtlose Integration von Rust-Code mit bestehendem C/C++-Code und damit für die bestmögliche Interoperabilität zwischen beiden Sprachen.

„Dieser hybride Ansatz ist wohl der interessanteste, da in vielen Rust-Projekten alter Code wiederverwendet und die C/C++-Investition erhalten werden soll", sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTec. „Wir sind stolz darauf, mit dem ersten sicherheitsqualifizierten Rust-Compiler zum Rust-Ökosystem von Infineon beizutragen und AURIX-Kunden bei der Entwicklung sicherer und effizienter Anwendungen zu unterstützen.“

„Rust gibt Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit, die Vorteile unserer MCUs zu nutzen, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Entwicklungszyklen zu verkürzen und Kosten zu senken. In der Automobilindustrie ist die Integration eines robusten Software-Ökosystems von entscheidender Bedeutung, da die Tools Automotive-Standards erfüllen müssen", sagt Thomas Schneid, Senior Director Software, Partnership and Ecosystem Management bei Infineon. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Rust-Partnern wie HighTec, um ein komplettes Rust-Ökosystem für AURIX Mikrocontroller anbieten zu können."

Das Rust-Ökosystem für AURIX umfasst außerdem die neu veröffentlichten PAC von Infineon für TC37x als Ausgangspunkt für TC3x und TC4x. Zusammen mit einer Reihe von Bluewind-Peripherie-Treibern, die mit den PAC in Rust geschrieben wurden, können Kunden die Vorteile des Hardware-Zugriffs über Rust evaluieren. Die mitgelieferte Rust-Laufzeitumgebung NOS von Veecle integriert AURIX mit PXROS-HR; Lauterbach und PLS haben ihre AURIX-Lösungen um verbesserte Rust-Unterstützung erweitert. Das neue erweiterte AURIX-Rust-Ökosystem umfasst auch eine vollständige Dokumentation.

Verfügbarkeit

Die Registrierung für den Zugriff auf das Rust-Ökosystem für AURIX ist unter hightec-rt.com/en/login oder www.bluewind.it/rust/ oder veecle.io/aurix möglich. Auf der embedded world können Besucher an den Ständen von HighTec (Halle 4, Stand 4-432) und Bluewind (Halle 5, Stand 5-277) Demos des Rust-Ökosystems für AURIX sehen. Weitere Informationen zum Rust-Ökosystem für AURIX sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/rust/

Infineon auf der Embedded World