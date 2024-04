Infineon und Green Hills Software präsentieren integrierte Plattform für Echtzeit-Anwendungen in Software-definierten Fahrzeugen

München und Santa Barbara, Kalifornien, USA, 2. April 2024 – Die Infineon Technologies AG und Green Hills Software LLC, der weltweit führende Anbieter von Embedded Safety- und Security-Lösungen, haben eine integrierte Mikrocontroller-basierte Verarbeitungsplattform für sicherheitskritische Echtzeitsysteme im Fahrzeug auf den Markt gebracht. Die Plattform kombiniert das sicherheitszertifizierte Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) µ-velOSity™ von Green Hills und die neue Generation AURIX™ TC4x-Sicherheitscontroller von Infineon. Damit steht OEMs und Tier-1-Zulieferern eine zuverlässige und sichere Verarbeitungsplattform zur Verfügung, mit der sie Domänen- und Zonensteuerungen sowie Antriebsstränge für Elektrofahrzeuge für ihre Software-definierten Fahrzeugarchitekturen (SDV) der nächsten Generation entwickeln können.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Infineon auszubauen und unsere gemeinsame Lösung auf der Embedded World 2024 zu präsentieren“, sagt Dan Mender, Vice President of Business Development bei Green Hills Software. „Das Zusammenspiel zwischen der neuen skalierbaren Mikrocontroller-Familie AURIX TC4x von Infineon und dem µ-velOSity RTOS von Green Hills ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, sichere Systeme für die nächste Generation von E/E-Architekturen im SDV zu entwickeln.“

„Die Tool-Produktphilosophie von Green Hills und die dazu passende Softwareumgebung passen sehr gut zu unseren Anforderungen an zuverlässige Produkte und Lösungen“, sagt Thomas Schneid, Senior Director für Software, Partnership and Ecosystem Management bei Infineon. „Werden sie mit fortschrittlichen Mikrocontroller-Produkten wie der AURIX TC4x-Familie kombiniert, erhalten unsere Kunden einen deutlichen Vorteil bei der Erfüllung der strengen Anforderungen, insbesondere in sicherheitsrelevanten Applikationen.“

Entwicklung fortschrittlicher ECUs

Für die Anpassung der Fahrzeug-E/E-Architektur von SDVs sind neue automotive elektronische Steuergeräte (Electronic Control Units, ECU) unerlässlich. Um diese entwickeln zu können, werden neue Mikrocontroller benötigt, die auch die Anforderungen sicherheitskritischer Systeme wie Zonensteuerung, Fahrwerk, Radar, elektrische Antriebe und erschwingliche KI-Systeme erfüllen, indem sie mehr Leistung und erweiterte Funktionen bieten. Infineon adressiert diese Nachfrage mit der neuen Familie der AURIX TC4x-Controller, deren TriCore™-Multicore-Architektur durch eine Safety- und Security-Accelerator-Suite ergänzt wird. Um die strengen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, hat Green Hills sein sicherheitszertifiziertes Echtzeitbetriebssystem µ-velOSity RTOS auf die Produktfamilie portiert. Die integrierte Entwicklungsumgebung MULTI® unterstützt auch diese Prozessorfamilie und ermöglicht es somit, die Entwicklungszeit zu verkürzen, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig den schnellsten und kleinsten Code für den AURIX TC4x zu generieren.

Die AURIX TC4x-Familie von Infineon bietet einen Aufwärtsmigrationspfad von der vorherigen AURIX TC3x-Familie ASIL-konformer MCUs für den Automotive-Bereich. AURIX TC4x nutzt den TriCore 1.8 der nächsten Generation und eine skalierbare Beschleuniger-Suite, darunter die neue Parallel Processing Unit (PPU) sowie mehrere intelligente Beschleuniger, in Bereichen wie Daten-Routing, digitale Signalverarbeitung, Radarverarbeitung und kryptografische Berechnungen. Die Produktfamilie unterstützt Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie Gigabit-Ethernet, PCIe, CAN-XL oder 10BASE T1S-Ethernet. Dadurch wird eine angemessene Kommunikationsbandbreite für die nächste Generation von Automotive-Systemen bereitgestellt.

Das Green Hills µ-velOSity RTOS zielt auf die höchsten funktionalen Sicherheitsstufen (ISO 26262 ASIL D) ab. Das Tool basiert auf einem effizienten und zuverlässigen Kernel mit minimalem Platzbedarf sowie einer einfachen API und bietet schnelle Boot- und Ausführungszeiten. Darüber hinaus ist µ-velOSity eng mit der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) MULTI verknüpft.

Demonstration auf der Embedded world 2024

Green Hills und Infineon werden ihre Lösung auf der Embedded World 2024 (9. bis 11. April) am Stand 4-325 von Green Hills präsentieren.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung.

Über Green Hills Software

Das 1982 gegründete Unternehmen Green Hills Software ist weltweit führend im Bereich Embedded Safety und Security. Im Jahr 2008 wurde das Green Hills INTEGRITY-178 RTOS als erstes und einziges Betriebssystem von NIAP (National Information Assurance Partnership, bestehend aus NSA und NIST) nach EAL 6+, High Robustness, zertifiziert, dem höchsten jemals für ein Softwareprodukt erreichten Sicherheitsniveau. Die integrierten Entwicklungslösungen mit offener Architektur richten sich an hochgradig eingebettete, absolut sichere und hochzuverlässige Anwendungen für die Bereiche Militär/Avionik, Medizin, Industrie, Automobil, Netzwerke, Unterhaltungselektronik und andere Märkte, die für die Industrie zertifizierte Lösungen erfordern. Der Hauptsitz von Green Hills Software befindet sich in Santa Barbara, Kalifornien, der europäische Hauptsitz in Großbritannien. Weitere Informationen über Green Hills Software sind erhältlich unter https://www.ghs.com.

