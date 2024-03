Edge Machine Learning von Ekkono vereinfacht Implementierung von KI in Automotive-Anwendungen basierend auf AURIX™ TC3x und TC4x von Infineon

München und Varberg, Schweden, 20. März 2024 – Jedes Fahrzeug ist einzigartig, was sowohl Automobilzulieferer als auch OEMs vor große Herausforderungen stellt. Die Besonderheiten liegen in der Art und Weise, wie, wo und von wem das Fahrzeug gefahren wird, im Design, im Zweck der Fahrt sowie in den Straßen- und Verkehrsbedingungen, unter denen es betrieben wird. Damit jedes Fahrzeug gut funktioniert und optimal läuft, ist es wichtig, dieses und seine Bedingungen individuell zu kennen und zu verwalten. Die AURIX™-Mikrocontroller (MCU)-Familie der Infineon Technologies AG bietet fortschrittliche Real-Time Computing Hardware, unter anderem für eingebettete KI in sicherheitskritischen Automotive-Anwendungen. Um diese leistungsstarken Funktionen nutzen zu können, bietet der Ökosystempartner Ekkono Solutions jetzt ein einfach zu bedienendes, schnelles und effektives Software Development Kit (SDK) für die Erstellung von KI-Algorithmen für Embedded-Systeme auf Basis von AURIX TC3x und TC4x.

„Wir sind seit 2019 Ökosystempartner von Infineon“, sagt Rikard König, CTO und Mitgründer von Ekkono. „Gemeinsam bieten wir nun eine ausgereifte Lösung an, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Automobilbranche gerecht wird. Wir sind sehr stolz darauf, mit Infineon auf den Markt zu gehen, einem der führenden Anbieter von Hochleistungs-MCUs in diesem Bereich.“

„Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch und es steht außer Frage, dass diese Technologie auch im Transportwesen von morgen eine entscheidende Rolle spielen wird“, sagt Thomas Boehm, Senior Vice President Microcontroller bei Infineon. „Unsere AURIX MCU-Familie bietet bereits jetzt vielseitige Komponenten für unsere Kunden. Wir freuen uns daher auf die Zusammenarbeit mit Ekkono, um die Entwicklung von KI-basierten Anwendungen im Automotive-Bereich weiter zu vereinfachen. Wir sind überzeugt, dass diese Anwendungen nicht nur dem Komfort dienen, sondern auch die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern werden.“

Ekkono Solutions AB bietet Software für Machine Learning an. Sie ermöglicht individuelles, inkrementelles Learning on the Edge, also On-Board des Fahrzeugs und während des Betriebs. Dadurch werden virtuelle Sensoren ermöglicht, die physische Sensoren für Klimakontrolle, Batteriemanagement und Emissionen ergänzen oder ersetzen, sowie Zustandsindikatoren, die Abweichungen an Getrieben und Bremssystemen für die zustandsabhängige Wartung erkennen. Außerdem können Simulationen durchgeführt werden, die die optimalen Einstellungen des Antriebsstrangs für das jeweilige Fahrzeug ermitteln. Auf diese Weise können jedes Bauteil und jedes Fahrzeug noch ein bisschen besser, zuverlässiger und energieeffizienter werden.

Mit Blick auf den Automotive-Markt hat Ekkono sein SDK an den AURIX-Kern und die Beschleuniger von Infineon angepasst. So können Entwickler ohne weitere Anpassungen auf der Hardware-Ebene KI-Algorithmen trainieren und generieren und dabei die fortschrittlichen Funktionen des AURIX TC3x und TC4x nutzen, insbesondere für sichere und sicherheitskritische Automotive-Anwendungen. Durch diese eingebettete künstliche Intelligenz können Fahrzeuge kontextbewusst sein und ihre Umgebung sowie die Bedürfnisse des Fahrers „verstehen“ – eine wichtige Voraussetzung für zukünftige Anwendungen wie das autonome Fahren.

Verfügbarkeit

Die Infineon AURIX TC3x und TC4x mit Ekkono SDK sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/de/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/.

Über Ekkono Solutions AB

Ekkono Solutions AB ist ein schwedisches Softwareunternehmen, das Software für Edge Machine Learning entwickelt. Das Unternehmen ermöglicht damit Machine Learning On-Board von physischen Produkten während der Produktion. Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Industrieanlagen, Automotive und Energie, nutzen die Software, um die Entwicklung und den Einsatz von individueller und automatisierter zustandsorientierter Wartung und Leistungsoptimierung für ihre Produkte zu beschleunigen. Ekkono wurde 2016 gegründet, und das Produkt basiert auf den Ergebnissen von über sieben Jahren Forschung an der Universität Borås. www.ekkono.ai

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: X - Facebook - LinkedIn