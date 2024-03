Infineon erweitert TRAVEO™ T2G MCU-Familie mit Grafiklösung der Qt Group für intelligente Rendering-Technologien

München, 1. März 2024 – Auf dem weltweit sehr wettbewerbsintensiven Halbleitermarkt streben Hersteller ständig nach kürzeren Markteinführungszeiten. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach hochauflösenden und flüssigen grafischen Darstellungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet die Infineon Technologies AG strategisch mit der Qt Group zusammen, einem globalen Softwareunternehmen, das plattformübergreifende Lösungen für den gesamten Software-Entwicklungszyklus anbietet. So wird das schlanke und leistungsstarke Grafik-Framework von Qt auf die grafikfähigen TRAVEO™ T2G-Cluster-Mikrocontroller von Infineon übertragen. Die Zusammenarbeit stellt einen neuen Ansatz für die Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen (GUI) dar.

Mikrocontroller bieten heutzutage umfangreiche grafische Funktionen, die kompakte Designs, Kosteneffizienz und einen geringeren Stromverbrauch ermöglichen. Mit Eigenschaften wie sofortigem Hochfahren, geringem Platzbedarf und effizienter Echtzeitverarbeitung sind sie in verschiedenen Sektoren weit verbreitet, z. B. in Kombiinstrumenten für Fahrzeuge, Zweirädern, Baumaschinen, industriellen oder medizinischen Anwendungen. Die TRAVEO T2G-MCUs von Infineon sind auf die Anforderungen dieser Anwendungen abgestimmt, insbesondere die TRAVEO T2G-Cluster Produktfamilie. Diese bietet grafische Benutzeroberflächen mit hohen Bildwiederholraten und einer Auflösung von bis zu Full HD. Durch die Integration der Qt-Grafiklösung direkt in diese MCUs optimiert Infineon die Bauteile weiter und ermöglicht eine intelligente Rendering-Technologie mit Vorteilen wie:

Bis zu fünf Mal effizientere Speichernutzung im Vergleich zum Marktdurchschnitt.

Bis zu zwei Mal schnellere Boot-Zeit im Vergleich zu den durchschnittlichen Boot-Zeiten auf dem Markt.

Bis zu 50 Prozent kürzere Markteinführungszeit, vom Design bis zur Produktion.

„Ob in der Automobilbranche, im Gesundheitswesen oder in der industriellen Automatisierung, reaktionsschnelle Benutzeroberflächen mit hochwertigen Grafiken sind unerlässlich“, sagt Toni Paila, Director, Qt for MCUs bei der Qt Group. „Den MCUs, die für diese Anwendungen eingesetzt werden, fehlt es jedoch in der Regel an Design- und Entwicklungswerkzeuge speziell für moderne Benutzeroberflächen. Wir sind deshalb stolz darauf, Infineon dabei zu unterstützen, diese Lücke zu schließen und Geräteherstellern die Möglichkeit zu geben, ausgezeichnete Benutzeroberflächen mit geringem Speicherbedarf auf ihren MCUs anzubieten. Damit können Designer GUIs erstellen, die bisher aufgrund von Ressourcenbeschränkungen als unmöglich galten.“

„Der effiziente Design- und Entwicklungs-Workflow von Qt, gepaart mit über 30 Jahren Produktionserfahrung in verschiedenen Branchen, hat unsere Entwicklung von UI-Anwendungen beschleunigt“, sagt Ralf Ködel, Vice President Microcontrollers bei Infineon. „Indem wir diese Effizienz auf unsere Mikrocontroller ausweiten, können unsere Kunden die Zeit bis zur Marktreife deutlich verkürzen - vom Produktdesign bis zur Produktion.“

Eine Live-Demonstration von Qt für MCUs auf dem TRAVEO T2G von Infineon wird am Qt-Stand auf der Embedded World 2024 in Nürnberg vom 9. bis 11. April in Halle 4, Stand 4-258 zu sehen sein.

Verfügbarkeit

Die TRAVEO T2G Cluster Mikrocontroller mit den grafischen Bibliotheken von Qt sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/traveocluster

Über die Qt Group

Die Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) ist ein globales Softwareunternehmen, dem Branchenführer und über 1,5 Millionen Entwickler weltweit vertrauen, um Anwendungen und intelligente Geräte zu entwickeln, die die Nutzer lieben. Die Qt Group hilft Kunden, ihre Produktivität über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung hinweg zu steigern: vom UI-Design über die Softwareentwicklung bis hin zum Qualitätsmanagement und der Bereitstellung. Kunden kommen aus mehr als 70 verschiedenen Branchen in über 180 Ländern. Die Qt Group beschäftigt rund 800 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 180,7 Mio. Euro. Mehr Informationen sind erhältlich unter www.qt.io.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

