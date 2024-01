Infineon und Aurora Labs kooperieren bei Predictive-Maintenance-Lösungen im Automotive-Bereich, die ein neues Maß an Sicherheit für Autofahrer bieten

München und Las Vegas, Nevada – 8 Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG und Aurora Labs haben heute auf der CES 2024 eine neue Reihe von KI-basierten Lösungen vorgestellt, die die langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit kritischer Automotive-Komponenten wie Lenkung, Bremsen und Airbags verbessern. Die beiden Unternehmen bieten gemeinsam Lösungen an, die die prämierte Line-of-Code-Intelligence™ (LOCI)-Technologie von Aurora Labs auf den 32-Bit-Mikrocontrollern (MCUs) der TriCore™ AURIX™ TC4x-Familie von Infineon implementieren. Dies ermöglicht es den Automotive-Herstellern, sicherere und zuverlässigere Fahrzeuge anzubieten und die Leistung über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs zu verbessern.

„Für Automobilhersteller verspricht diese neue, gemeinsam angebotene Lösung ein sichereres Fahrerlebnis durch den Einsatz von KI-gesteuerten automatisierten Prozessen während des gesamten Software-Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Die Lösung unterstützt die Echtzeitüberwachung und -reaktion auf Softwarefehler auf MCU- und ECU-Ebene gemäß WP29-Anforderungen. Durch den Schutz von Anwendungen und Over-the-Air (OTA)-Updates trägt die gemeinsame Lösung dazu bei, böswillige Angriffe und Hardware-Sicherheitsausfälle zu verhindern“, sagt Zohar Fox, CEO und Mitbegründer von Aurora Labs. „Wir haben uns mit Infineon zusammengetan, um ein verbessertes Fahrerlebnis auf der Grundlage einer Predictive Safety Maintenance mit KI-Fähigkeiten zu gewährleisten. Unsere Lösung vereinfacht die Software-Entwicklung der OEMs bei den Codezeilen und der Auflösung der Hardware-Peripherie, um sie in die Lage zu versetzen, sicherere Systeme in Übereinstimmung mit ASIL-D zu entwickeln.“

„Als führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Aurora Labs. Damit schaffen wir ein neues Maß an Sicherheit für Predictive-Maintenance-Lösungen in Fahrzeugen“, sagt Thomas Schneid, Senior Director Software, Partner and Ecosystem Management bei Infineon. „Wir kombinieren die bewährten AURIX-MCUs von Infineon mit der Software von Aurora Labs, die stille Datenverfälschungen und Software-Fehlverhalten in Chipsätzen verhindert. Damit bietet unsere neue Lösung Autoherstellern und Autofahrern ein höheres Maß an Sicherheit für kritische Fahrzeuganwendungen wie Lenkung, Bremsen und Airbags.“

Die neue Lösung nutzt die bewährten MCUs der AURIX TC4x-Familie von Infineon mit Echtzeit-Sicherheitsfunktionen. Die MCUs sind für die nächste Generation von eMobility, Advanced Driver Assistance (ADAS), automotive E/E-Architekturen und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) konzipiert. Die KI- und ML-basierten Funktionen von Aurora Labs sind in der AURIX TC4x PPU (Parallel Processing Unit), einem speziell entwickelten KI-Beschleuniger, implementiert und teilen sich keine Ressourcen mit den auf der CPU laufenden OEM-Anwendungen.

Verfügbarkeit

Die neue Predictive Safety Maintenance-Lösung von Infineon und Aurora Labs ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/partners/design-partners/aurora-labs/ sowie https://www.auroralabs.com/line-of-code-intelligence/

