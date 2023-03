APEC 2023 in Orlando, Florida: Infineon beschleunigt Dekarbonisierung und Digitalisierung mit energieeffizienten Lösungen für die Stromversorgung

Auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) 2023, die vom 19. bis 23. März in Orlando stattfindet, präsentiert Infineon ihr umfangreiches Angebot an Leistungselektronik-Produkten für hochleistungsfähige, energieeffiziente Lösungen für die Stromversorgung. Neben dem Messeauftritt auf der APEC am Stand Nr. 932 wird Infineon einen großen Beitrag zum Konferenzprogramm leisten und an über 20 Industrie- und Techniksessions teilnehmen – darunter neun moderierte Tracks und drei Ausstellersessions.

