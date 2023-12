Infineon stellt neuen CoolMOS™ S7T mit integriertem Temperatursensor vor

München – 5. Dezember 2023 – Die Infineon Technologies AG stellt die neue CoolMOS™ S7T-Produktfamilie vor, die mit einem integrierten Temperatursensor ausgestattet ist. Dadurch wird die Genauigkeit der Temperaturmessung direkt am Halbleiter verbessert. Die Einführung dieser Produkte hat einen positiven Effekt auf Haltbarkeit, Sicherheit und Effizienz vieler elektronischer Anwendungen. Der CoolMOS S7T eignet sich am besten für Solid-State-Relais (SSR), die dank des überlegenen R DS(on) und des besonders präzisen, eingebetteten Sensors eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Da SSRs grundlegende Komponenten in vielen elektronischen Geräten sind, profitieren Kunden auf vielfältige Weise von einem Superjunction-MOSFET mit integriertem Sensor im gleichen Gehäuse. Der innovative Ansatz von Infineon verbessert die Performance des Relais‘ und garantiert einen zuverlässigen Betrieb auch unter Überlastbedingungen. Der integrierte Temperatursensor bietet eine bis zu 40 Prozent höhere Genauigkeit und eine zehnmal schnellere Reaktionszeit als ein auf dem Board integrierter unabhängiger Standardsensor, der sich am Drain befindet. Außerdem kann der Überwachungsprozess innerhalb eines Systems mit mehreren Geräten individuell erfolgen, was die Zuverlässigkeit verbessert.

Der CoolMOS S7T ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Leistungstransistors, wodurch eine verbesserte Performance und eine präzise Kontrolle über die Endstufe erreicht wird. Im Vergleich zu elektromechanischen Relais kann die Gesamtverlustleistung bis zu zwei Mal verbessert werden. Gegenüber aktuellen Solid-State-Triak-Lösungen ist er sogar um den Faktor fünf effizienter. Der verbesserte Wirkungsgrad und die Fähigkeit, höhere Lasten zu bewältigen, tragen dazu bei, den Stromverbrauch und damit die Energiekosten zu senken.

Die außergewöhnliche Performance der Ausgangsstufe in Verbindung mit einer hohen Überstromschwelle erhöht die Zuverlässigkeit des Relais und minimiert das Risiko von Ausfällen und Ausfallzeiten. Die robuste Schalterlösung gewährleistet zudem einen sichereren Betrieb. Infolge der erhöhten Robustheit des MOSFETs verbessert sich die Lebensdauer des Relais, sie müssen daher seltener ersetzt werden. Mit diesen Vorteilen werden die Wartungskosten reduziert.

