XENSIV™ PAS CO2-Sensor von Infineon erfüllt die Kriterien der internationalen Green-Building-Standards WELL und LEED

München – 20. Juni 2023 – Für die weltweiten Anstrengungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes spielt die Energieeffizienz von Gebäuden eine entscheidende Rolle. Um die hierfür nötigen Maßnahmen umsetzen zu können, bietet die Infineon Technologies AG den XENSIV™ PAS CO2-Sensor. Dieser erfüllt die Leistungsanforderungen der international anerkannten Zertifizierungen WELL und LEED für grüne Gebäude. Der Sensor hilft Architekten und Bauträgern, die definierten Kriterien zu erfüllen: fünf Kriterien der WELL-Zertifizierung (z.B. Lüftungskonzept, Überwachung der Luftqualität und Sensibilisierung) und sechs LEED-Kriterien (z.B. optimierte Energieleistung und verbesserte Innenraumluftqualität). Durch die Integration eines CO2-Sensors können Gebäude, für die eine Zertifizierung angestrebt wird, bis zu 28 Punkte für die LEED-Zertifizierung und bis zu sechs Punkte für die WELL-Zertifizierung erhalten.

Die für eine Zertifizierung erforderlichen Eigenschaften wurden durch eine strategische Bewertung bestätigt, die von GREENMAP durchgeführt wurde. Dieses Programm wurde von Italiens führendem Innovationszentrum für grünes Bauen, Habitech, entwickelt. Die Organisation ist für WELL-Leistungstests akkreditiert und ist ein bewährter LEED-Zertifizierer.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Nachhaltigkeit als Teil ihrer Strategie zur Förderung von Innovation und Entwicklung umzusetzen. GREENMAP ermöglicht es Organisationen, den Nutzen von Produkten aufzuzeigen, die zu einer grüneren Zukunft beitragen. Die Zusammenarbeit mit Infineon gab uns die Möglichkeit, die Forschung, die Anwendungen und das starke Engagement des Unternehmens für nachhaltige Entwicklung, Dekarbonisierung und Digitalisierung zu verstehen“, sagt Laura Pighi, GREENMAP Chief Program Officer.

„Die Erfassung von Umweltdaten ist eine wichtige Säule bei unseren immer stärker softwaregetriebenen Sensorlösungen. Unser XENSIV PAS CO2 bietet eine Sensorlösung, die eine gesündere Umgebung für die Bewohner und Bewohnerinnen schafft. Sie erhöht die Betriebseffizienz von Lüftungssystemen, um das Wohlbefinden zu steigern und gleichzeitig den Energiebedarf und die CO 2 -Emissionen deutlich zu reduzieren“, sagt Jan-Hendrik Sewing, Head of Radio Frequency and Sensors Business bei Infineon.

Bisher galt NDIR als Stand der Technik für CO 2 -Sensoren. Mit dem XENSIV PAS CO2 hat Infineon nun bewiesen, dass das Prinzip der Photoakustischen Spektroskopie (PAS) die von WELL genehmigten Anforderungen an die Sensorik offiziell erfüllt. Der CO 2 -Sensor von Infineon erreicht die Leistung von High-End-NDIR-Lösungen und ist dabei viermal so klein.

Umweltfreundliche Gebäude sind mittlerweile eine strategische Priorität für Organisationen, die das Wohlbefinden der Bewohner und Bewohnerinnen fördern, die Produktivität steigern, Energiekosten sparen und ökologische, soziale und Governance-Ziele (ESG) erfüllen wollen. Der XENSIV PAS CO2-Sensor von Infineon trägt dazu bei, dass Gebäude eine WELL- und LEED-Zertifizierung erhalten. Das kann bedeuten, dass die Frischluftzufuhr auf Basis der Echtzeit-Belegung angepasst wird und eine angenehmeres Raumklima bereitgestellt wird.

Die in Echtzeit ausgegebenen und präzisen Daten können zur Reduzierung von CO 2 -Schadstoffen und zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch bedarfsgesteuerte Lüftung genutzt werden. Das Ergebnis sind Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent sowie ein höheres Maß an Komfort, Wohlbefinden und Produktivität. Der XENSIV PAS CO2-Sensor ist in Kombination mit HVAC-Systemen (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreibt.

Der XENSIV PAS CO2-Sensor liefert Echtzeitmessungen der Luftqualität in Innenräumen und ermöglicht energieeffiziente Implementierungsstrategien zur Erhaltung eines gesunden Raumklimas. Der Sensor integriert in einem Modul mit kleinem Formfaktor einen PAS-Wandler (MEMS-Akustikdetektor, Infrarotquelle und optischer Filter), einen Mikrocontroller für die Signalverarbeitung und Algorithmen sowie einen MOSFET-Chip zur Steuerung der Infrarotquelle. Der integrierte Mikrocontroller führt ppm-Berechnungen, erweiterte Kompensations- und Selbstkalibrierungsalgorithmen durch.

Die hohe Empfindlichkeit des akustischen Detektors ermöglicht die exzellente Messgenauigkeit, während die kompakte Bauweise den Platzbedarf im Vergleich zu anderen handelsüblichen CO 2 -Sensoren um mehr als 75 Prozent reduziert.

Verfügbarkeit

Der XENSIV PAS CO2-Sensor ist verfügbar und kann über Infineon sowie Etailer und Distributoren bestellt werden. Mehr Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/co2 und in diesem Video.

Über LEED

Das U.S. Green Building Council LEED® ist das weltweit am weitesten verbreitete Bewertungssystem für grünes Bauen und wurde als Führungsstandard geschaffen, der die besten Maßnahmen für gesunde, hochleistungsfähige grüne Gebäude definiert. Mehr Informationen sind erhältlich unter www.usgbc.org/LEED.

Über WELL

Der WELL Building Standard™ ist ein Instrument für Gebäude und Organisationen, mit dem durchdachtere und bewusstere Räume geschaffen werden können, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen fördern. WELL umfasst eine Reihe von Strategien auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie zielen darauf ab, die menschliche Gesundheit durch bauliche Maßnahmen, Betriebsprotokolle und Richtlinien zu fördern, um eine Atmosphäre der Gesundheit und des Wohlbefindens zu schaffen. Mehr Informationen sind erhältlich unter www.wellcertified.com/.