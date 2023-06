Neues ISOFACE™-Portfolio digitaler Isolatoren bietet robuste Hochspannungsisolierung, klassenbeste Effizienz und Störfestigkeit

München – 15. Juni 2023 – Digitale Isolatoren werden aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile bevorzugt in vielen modernen Designs eingesetzt. Zu den Vorteilen gehören unter anderem eine optimierte Systemstückliste (BOM), ein geringerer Platzbedarf auf der Leiterplatte (PCB) sowie präzise Timing-Eigenschaften bei geringerem Energiebedarf. Darüber hinaus bieten sie eine verbesserte Gleichtakt-Transienten-Immunität (CMTI), zertifizierte Isolationslebensdauer, integrierte Funktionen und Ausgangsfreigabeoptionen. Infineon Technologies AG stellt die erste Generation an ISOFACE™-Doppelkanal-Digitalisolatoren vor, um die wachsende Nachfrage nach robuster Hochspannungsisolation zu erfüllen. Die neuen Bauteile sind Pin-zu-Pin-kompatibel mit den Portfolios anderer Anbieter.

Die neuen ISOFACE-Doppelkanal-Digitalisolatoren ergänzen das Infineon-Portfolio an Isolationsprodukten, die für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet sind. Dazu gehören Server-, Telekom- und Industrie-Schaltnetzteile, industrielle Automatisierungssysteme, Motorsteuerungen und -antriebe, Energiespeichersysteme und Solar-Wechselrichter. Die neuen, hochmodernen ICs basieren auf der patentierten Coreless-Transformer-(CT)-Isolationstechnologie von Infineon. Sie profitieren von mehr als 20 Jahren Erfahrung und ermöglichen Systemkosteneinsparungen, optimierte Design-Prozesse und kürzere Markteinführungszeiten. Die umfassende Produktpalette bietet mehrere Kanalkonfigurationen, ausfallsichere Standardausgangszustände, variable oder feste Eingangsschwellenwerte und Ausgangsfreigabekonfigurationen. So können unterschiedliche Anwendungsanforderungen erfüllt werden.

Die Dual-Channel-Bauteile der ISOFACE-Familie von Digitalisolatoren bieten zwei Datenkanäle in einem schmalen DSO-8-Gehäuse. Sie unterstützt Datenraten von bis zu 40 Mbit/s und ermöglicht Signalintegrität über einen weiten Betriebstemperaturbereich und über die gesamte Produktionsspanne. Die robuste CT-Technologie von Infineon sorgt zudem für eine hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen mit einer Gleichtaktstörfestigkeit (Common-mode transient immunity; CMTI) von mehr als 100 kV/μs. Die Digitale Isolator-Familie hält einer Isolationsspannung von bis zu 3000 V RMS stand, was zu einem zuverlässigen Systembetrieb mit berechenbarer Datenkommunikation in verrauschten Umgebungen führt.

Die Struktur der Bauteile ermöglicht eine höhere Systemeffizienz in vereinfachten Designs mit hoher Leistungsdichte, niedriger Leistungsaufnahme und genauem Timing. Es sind sowohl Varianten mit hohem als auch mit niedrigem Standardausgangszustand verfügbar. Darüber hinaus sind Funktionen wie Glitch-Filterung, Kommunikationsmodulation, Watchdog und Unterspannungs-Lockout (UVLO) integriert, um eine robuste und ausfallsichere Datenübertragung auch in kritischen Industrieumgebungen mit hohen Spannungen und Störungen zu erreichen. Darüber hinaus bieten die Produkte eine Isolierung gemäß den strengsten Richtlinien auf Komponentenebene, wie der UL-1577 und IEC 60747-17 (VDE 0884-17), sowie Systemzertifizierungen wie IEC 62368-1.

Verfügbarkeit

Die zweikanaligen digitalen ISOFACE-Isolatoren (2DIBx4xxF) sind im DSO-8-Gehäuse erhältlich und können ab sofort bestellt werden. Im Herbst 2023 wird das Portfolio um 4-Kanal-Digitalisolatoren erweitert, die für Industrie- und Automobilanwendungen geeignet sind. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/digitalisolators.