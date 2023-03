Infineon kooperiert mit Infinitum, um die Dekarbonisierung voranzutreiben und präsentiert auf der APEC 2023 Infinitums nachhaltigen Luftkernmotor

München und San Jose, Kalifornien – 17. März 2023 – Infineon Technologies AG gibt anlässlich der APEC 2023 die Zusammenarbeit mit Infinitum, dem Entwickler des nachhaltigen und innovativen Luftkernmotors, bekannt. Im Rahmen dieser Technologiekooperation wird Infineon Siliziumkarbid (SiC) CoolSiC™ MOSFETs und andere wichtige Halbleiterkomponenten liefern, die maßgeblich zur präzisen Motorsteuerung, optimalen Leistung und Energieeffizienz des Infinitum-Motorsystems beigetragen.

Der Infinitum Aircore EC-Motor für kommerzielle und industrielle Anwendungen wird vom 19. bis 23. März auf der APEC 2023 in Orlando, Florida, am Stand von Infineon (Nr. 932) präsentiert. Der Motor nutzt das patentierte Design des Aircore-Motors von Infinitum, bei dem schweres Eisen, das in herkömmlichen Motoren verwendet wird, durch eine leichte Leiterplatte (PCB) ersetzt wird. Die preisgekrönten Motoren des Unternehmens sind im Vergleich zu herkömmlichen Motoren 50 Prozent kleiner und leichter, zehn Prozent effizienter und benötigen 66 Prozent weniger Kupfer.

„Infineon ist ein führender Anbieter von Siliziumkarbid-Chips und Embedded-Technologien, die den Mehrwert der Infinitum-Motorsysteme im Hinblick auf Energie, CO 2 -Bilanz und Leistung erheblich steigern können“, sagt Rick Tewell, President von Infinitum. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Infineon. Das Unternehmen unterstützt uns dabei, unseren Kunden im Industriesektor innovative und zukunftsweisende Lösungen zu bieten.“

„Infineon und Infinitum sind zwei Unternehmen mit ein und demselben Ziel: Wir wollen die Dekarbonisierung vorantreiben, indem wir für mehr Effizienz bei der Motorsteuerung und weniger Verschwendung bei der Hardware für industrielle Anwendungen sorgen“, sagt Michael Williams, Director of Product Marketing, Industrial Power Control Division, Infineon Technologies. „Wir freuen uns, mit Infinitum zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das preisgekrönte Motorsteuerungssysteme mit einem Hardware-Design liefert, das eine völlig neue Ebene erreicht hat. Mit unseren bewährten SiC- und Halbleitertechnologien unterstützen wir Infinitum dabei, eine präzisere Motorsteuerung zu realisieren und damit mehr Leistung und eine bessere Energieeffizienz zu erreichen.“

Als führender Anbieter von SiC-Chips bietet Infineon in diesem Bereich Leistungshalbleiter für Spannungen von 650 V und mehr für eine Vielzahl von Anwendungen, die in rauen Umgebungen arbeiten. Das Unternehmen blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit SiC-Chips zurück. Darüber hinaus bieten die CoolSiC-Halbleiter von Infineon Kunden wie Infinitum einen Mehrwert, da sie sich im Vergleich zu siliziumbasierten Lösungen durch höhere Effizienz, eine geringere Größe und niedrigeren Kosten auszeichnen.

Auf der APEC 2023, die vom 19. bis 23. März in Orlando, Florida, stattfindet, wird Infineon am Stand Nr. 932 außerdem sein breites Produktportfolio an modernen Silizium- und Wide-Bandgap-Materialien vorstellen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/apec.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy