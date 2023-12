Infineon erweitert die MOTIX™-Familie um 160 V 2-Kanal-Gate-Treiber-ICs für batteriebetriebene Anwendungen

München, 13. Dezember 2023 – Die Infineon Technologies AG erweitert die MOTIX™-Produktfamilie für Motorsteuerungen im Bereich Automotive und Industrie. Als Erweiterung der fortschrittlichen Produktfamilie stellt Infineon die 2-kanaligen MOTIX-Gate-Treiber-ICs 2ED2742S01G, 2ED2732S01G, 2ED2748S01G und 2ED2738S01G vor. Bei den Silicon-on-Insulator (SOI)-Gate-Treibern mit 160 V Durchbruchspannung handelt es sich um kleine, leistungsfähige und kostengünstige Gate-Treiberlösungen mit hervorragender Latch-up-Immunität. Sie sind für batteriebetriebene Anwendungen wie kabellose Elektrowerkzeuge, Multicopter, Drohnen und leichte Elektrofahrzeuge mit Batterien bis zu 120 V ausgelegt.

Durch die SOI-Technologie von Infineon entfällt außerdem die parasitäre Thyristorstruktur, und sie bietet eine ausgezeichnete Robustheit und Immunität gegenüber negativen Transienten-Spannungen am VS-Pin. Die 2-Kanal-Gate-Treiber verfügen über integrierte monolithische Bootstrap-Dioden, die extern für die Stromversorgung des High-Side-Bootstrap-Kondensators sorgen, was wiederum die Stücklistenkosten auf Systemebene reduziert. Die Bauteile sind in einem kompakten 3 x 3 mm² VSON10-Gehäuse untergebracht und sowohl in Half-Bridge- (HB) als auch in High-Side- + Low-Side- (HS + LS) Konfigurationen erhältlich. Die Bauteile sind zudem mit zwei verschiedenen Source-/Sink-Strömen erhältlich, mit denen n-Kanal-MOSFETs in verschiedenen Anwendungen betrieben werden können.

Der 2ED2732S01G und der 2ED2742S01G liefern einen Source-Strom von 1 A und einen Sink-Strom von 2 A, während der 2ED2738S01G und der 2ED2748S01G einen Source-Strom von 4 A und einen Sink-Strom von 8 A liefern. Alle Produkte verfügen über eine unabhängige Unterspannungsabschaltung (UVLO) an den V CC - und V B -Pins – die HB-Produkte sind zudem mit einem Shoot-Through-Schutz (STP) ausgestattet. Darüber hinaus sind die MOTIX 160 V-Lösungen gemäß den relevanten JEDEC78/20/22-Tests vollständig für industrielle Anwendungen qualifiziert.

Verfügbarkeit

Die MOTIX 160V SOI-Niederspannungs-Motorsteuerungslösungen sind ab sofort verfügbar. Für den 2ED2742S01G ist das Evaluierungsboard EVAL-6ED2742S01QM1 erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/MOTIX.