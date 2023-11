SECORA™ Pay-Sicherheitslösung lässt Zahlungskarten mit LEDs „aufleuchten“, um das kontaktlose Bezahlerlebnis zu steigern

München – 21. November 2023 – Dank immer leistungsfähigerer Technologien wird die Bequemlichkeit des „Tap and Pay“ von den Nutzern gerne angenommen. Das treibt den kontaktlosen Zahlungsverkehr weltweit weiter voran. Darüber hinaus reizen die kontaktlosen Technologien zu neuen und innovativen Formfaktoren an, die zusätzliche Funktionen über das Bezahlen hinaus unterstützen. Die Sicherheitslösung SECORA™ Pay der Infineon Technologies AG trägt dieser Entwicklung Rechnung und unterstützt nun Karten-Inlays mit LEDs. Die Visa- und Mastercard-zertifizierte Produktfamilie ermöglicht Banken damit, neue und unverwechselbare Zahlungskarten zu entwerfen. Eingebettete LEDs können jetzt ein visuelles Feedback geben, wenn die Karte für eine Zahlungstransaktion an das Point-of-Service (POS)-Terminal gehalten wird.

„Nutzer von digitalen Zahlungsmitteln haben hohe Anforderungen an Komfort, Leistung und Sicherheit von Produkten und Lösungen“, sagte Tolgahan Yildiz, Vice President Trusted Mobile Connectivity and Transactions bei Infineon. „Das SECORA Pay-Produktportfolio erfüllt nicht nur diese Anforderungen, sondern bietet darüber hinaus Innovationen auf Systemebene in einer sehr einfach zu integrierenden und skalierbaren Form für das Karten-Ökosystem. Ein Beispiel hierfür sind die Plug-and-Play-LED-Inlays, die die Karten als visuelles Feedback während der Zahlungstransaktionen leuchten lassen. Dadurch werden Kartenzahlungen interaktiv, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen, und steigern sowohl den Wiedererkennungswert der Marke als auch das Benutzererlebnis.“

Das SECORA Pay-Produktportfolio verwendet einen Sicherheitscontroller mit zertifizierter Software, der in Coil-on-Module (CoM) Chipmodule integriert ist. Es verfügt über standardisierte Inlays für eine einfache und schnelle Kartenproduktion. Das Portfolio bietet schnelle kontaktlose Transaktionsgeschwindigkeiten und hohe Leistung. Darüber hinaus ermöglicht es Kartenherstellern nun, weiße LEDs flexibel in einem definierten Bereich zu positionieren. Diese können mithilfe von Druckfolien in verschiedenen Farben gestaltet werden, was den Wiedererkennungswert erhöht.

Zum Leuchten werden die LEDs über das NFC-Feld des POS-Terminals mit Energie versorgt, sodass keine Batterie benötigt wird. Darüber hinaus kann die Produktfamilie mit minimalen Änderungen in den Produktionsprozess eines Kartenherstellers integriert werden, was die Skalierbarkeit verbessert. Eine schnelle und einfache Integration in EMVCo-konforme Dual-Interface-Karten ist möglich, einschließlich eines einfachen und schnellen Zertifizierungsprozesses für eine Verkürzung der Markteinführung.

Verfügbarkeit

Die SECORA Pay-Lösungen können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/SECORA_Pay.