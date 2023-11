Infineon präsentiert PSoC™ 4000T, einen Ultra-Low-Power-Mikrocontroller mit 10-fach höherem Signal-Rausch-Verhältnis für Multi-Sense-Anwendungen

München – 16. November 2023 – Die Infineon Technologies AG bringt die PSoC™ 4000T-Familie von Mikrocontrollern (MCUs) auf den Markt. Diese neue MCU-Familie bietet eine erstklassige kapazitive Low-Power-Sensorlösung mit hervorragendem Signal-Rausch-Verhältnis, Flüssigkeitstoleranz und Multi-Sensor-Fähigkeiten in Verbindung mit höchster Zuverlässigkeit und Robustheit.

Die PSoC 4000T-MCUs ergänzen die PSoC 4-Produktfamilie von Arm® Cortex®-M0+-basierten MCUs, die mit der leistungsstarken kapazitiven Sensortechnologie CAPSENSE™ der fünften Generation von Infineon ausgestattet ist. Diese aktuelle Technologiegeneration bietet eine zehnmal höhere SNR-Performance (Signal-Rausch-Verhältnis) und einen zehnmal niedrigeren Energiebedarf als frühere Generationen und vergleichbare Lösungen.

Der PSoC 4000T verfügt über eine Fähigkeit zum Always-on-Touch-Sensing, die den Betrieb von Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) mit niedrigem Aktiv- und Standby-Energiebedarf ermöglicht. Dadurch wird die Batterielaufzeit von batteriebetriebenen Produkten verlängert. Darüber hinaus können Entwickler mit dem PSoC 4000T eine Vielzahl von Sensorfunktionen nutzen, darunter Näherungs-, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Umgebungslichtsensorik. Die fünfte Generation der CAPSENSE-Technologie ermöglicht interaktive Benutzeroberflächen für Anwendungen, bei denen Näherungsgesten, kapazitive Schieberegler, kapazitive Trackpads, kleinformatige Touchscreens, Abnutzungserkennung und Flüssigkeitsstandserfassung zum Einsatz kommen.

„Bei Infineon ist es unser Ziel, innovative und zukunftsweisende Technologien anzubieten, die den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden“, sagt Steven Tateosian, Senior Vice President der IoT, Compute and Wireless Business Unit von Infineon. „Der PSoC 4000T mit unserer CAPSENSE-Technologie der fünften Generation stellt einen bedeutenden Sprung in der Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen dar und setzt einen neuen Standard in der Branche.“

Über die PSoC 4000T Familie

Die PSoC 4000T-Familie bietet einen einfachen Upgrade-Pfad für PSoC 4000- und PSoC 4000S-basierte Designs, sodass die fortschrittliche fünfte Generation von CAPSENSE über Software- und Gehäusekompatibilität genutzt werden kann. Die PSoC 4000T-Serie ist für eine Vielzahl von energieeffizienten Anwendungen wie Wearables, Hearables und intelligente vernetzte IoT-Geräte geeignet.

ModusToolBox™

Die ModusToolbox™-Softwareplattform von Infineon bietet eine Sammlung von Entwicklungswerkzeugen, Bibliotheken und Embedded-Runtime-Assets für eine flexible und umfassende Entwicklung. Die PSoC 4000T-Familie ist bereits in das neueste Software-Release integriert worden. ModusToolbox unterstützt ein breites Angebot an Anwendungsfällen, einschließlich Consumer IoT, Industrie, Smart Home, Wearables und viele andere Anwendungen.

Verfügbarkeit

Der PSoC 4000T ist ab sofort in 15 Varianten erhältlich. Um die Anforderungen der Kunden optimal zu erfüllen, kann der Mikrocontroller in SG-XFWLB-25-, PG-USON16- und PG-VQFN-24-Gehäusen bestellt werden, sowie mit 24 oder 48 MHz, 32 oder 64 kByte Flash und 4 oder 8 kByte SRAM. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.Infineon.com/PSoC4000T.