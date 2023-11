Infineon erweitert Mikrocontroller-Portfolio mit neuer PSoC™ Edge-Produktfamilie, die leistungsfähiges, energieeffizientes maschinelles Lernen im Edge-Bereich ermöglicht

München – 7. November 2023 – Die Infineon Technologies AG erweitert das PSoC™-Portfolio der auf den Arm® Cortex®-basierten leistungsstarken, energieeffizienten und gesicherten Mikrocontrollern (MCU) um eine neue Familie. PSoC Edge wurde für reaktionsschnelle Rechen- und Steuerungsanwendungen der nächsten Generation entwickelt und bietet eine hardwaregestützte Machine Learning (ML)-Beschleunigung. Die neue MCU-Familie bietet Endanwendern ein neues Nutzererlebnis, indem sie Endprodukte intelligenter und intuitiv nutzbar macht. Sie senkt die Hemmschwelle für die Mensch-Maschine-Interaktion und erweitert das kontextbezogene Verständnis für Endanwendungen. Sie bietet zudem einen zuverlässigen Schutz von Privatsphäre und Sicherheit durch eingebettete Infineon Edge Protect-Technologien.

„Das neue PSoC Edge-Portfolio von Infineon basiert auf jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen zur intelligenten Steuerung, Interaktion und Vernetzung unserer Welt mit hochgradig benutzerfreundlichen und leistungsstarken MCU-basierten Systemen“, sagt Steve Tateosian, Senior Vice President of Microcontrollers bei Infineon. „Sie bieten eine ideale Mischung aus skalierbarer Leistung und Performance, um neue KI/ML-Anforderungen zu unterstützen, sowie umfangreiche Funktionen für die Mensch-Maschine-Schnittstelle und Sicherheitsfunktionen, die für Anwendungen der nächsten Generation erforderlich sind. All dies wird durch ein umfassendes Ökosystem von Software und Tools unterstützt, die für die jeweilige Aufgabe geeignet sind.“

Die PSoC Edge-Bauteile basieren auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M55, einschließlich Helium™ DSP-Unterstützung, gepaart mit Arm Ethos-U55 und Cortex-M33, in Verbindung mit Infineons stromsparendem NNLite, einem proprietären Hardware-Beschleuniger zur Beschleunigung neuronaler Netze für maschinelles Lernen und KI-Anwendungen. Durch die Unterstützung von „Always-on“-Sensorik und -Reaktion sind die MCUs ideal für anspruchsvolle IoT- und Industriesegmente wie Smart Home, Security, Wearables, Robotik und viele mehr. Die Bauteile der Familie verfügen über umfangreiche On-Chip-Speicher, einschließlich nichtflüchtigem RRAM, sowie über eine schnelle und sichere externe Speicherunterstützung. Die PSoC Edge-Familie bietet Skalierbarkeit für immer anspruchsvollere intelligente Systeme der nächsten Generation und ermöglicht gleichzeitig die Wiederverwendung und Portabilität von Software.

Die verbesserte Intelligenz der PSoC-Edge-Baureihe bietet zusätzlich zu den umfangreichen Schnittstellenmodi (Berührung, Grafik, Sprache) der früheren PSoC-Generationen Unterstützung für fortschrittliche bild- und audiobasierte Anwendungen. Die neue Produktserie ermöglicht eine einfache Migration von Anwendungen innerhalb der Familie sowie einen Upgrade-Pfad für Designs der früheren Generation.

Unterstützt durch ein umfangreiches Enablement-Paket können Entwickler die Leistungsfähigkeit von PSoC Edge für ihre aktuellen und zukünftigen Designanforderungen nutzen. Mit starken Ökosystempartnern, umfassender Dokumentation und der branchenweit anerkannten ModusToolbox™-Software, einschließlich der Integration mit der Imagimob Studio AI-Lösung, beschleunigt PSoC Edge die Entwicklung neuer Produkte.

Unterstützung durch ModusToolbox Software

Die Software-Plattform ModusToolbox von Infineon bietet eine Sammlung von Entwicklungstools, Bibliotheken und Embedded-Runtime-Assets für eine flexible und umfassende Entwicklung. ModusToolbox unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter Consumer-IoT, Industrie, Smart Home, Wearables und viele andere Anwendungen.

Imagimob Studio Edge AI Unterstützung

Imagimob Studio ist eine Edge AI-Entwicklungsplattform, die in ModusToolbox integriert ist und eine durchgängige ML-Entwicklung bietet. Diese reicht von der Dateneingabe bis zur Bereitstellung des Modells. Starter-Projekte und Imagimob's Ready Models machen den Einstieg einfach. Zusammen mit PSoC Edge ermöglicht Imagimob den Einsatz modernster Machine-Learning-Modelle für den Edge-Bereich.

Verfügbarkeit

Die PSoC Edge-Familie ist ab sofort für Early-Access-Kunden verfügbar. Weitere Informationen oder eine Anfrage zur Teilnahme am Early-Access-Programm sind erhältlich unter www.infineon.com/psocedge.