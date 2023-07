Partnerschaft mit Edge Impulse: Infineon baut Edge-KI-Fähigkeiten weiter aus und vergrößert die Plattformauswahl der Bluetooth-Kunden für Machine Learning-basierte Modelle

München – 7. Juli 2023 – Gemeinsam mit Edge Impulse erweitert die Infineon Technologies AG das Angebot an KI-Entwicklungstools auf Basis von Tiny Machine Learning für den PSoC™ 63 Bluetooth® LE Mikrocontroller (MCU). Damit können Entwickler von KI-fähigen IoT-Anwendungen mithilfe der Edge Impulse Studio-Umgebung jetzt auch Machine Learning (ML)-Anwendungen für den Einsatz auf leistungsstarken PSoC 63 Bluetooth LE MCUs mit geringem Energiebedarf entwickeln.

Die Partnerschaft bietet den Kunden zusätzliche Flexibilität und eine Auswahl an Plattformen zur nativen Entwicklung und Konfiguration von ML-Anwendungen für Systeme, die auf PSoC 63 Bluetooth LE MCU-Bauteilen basieren. Diese bieten eine 150-MHz-Arm®-CPU-Leistung mit Low-Power-Konnektivität und eine Vielzahl von Peripherieoptionen. So umfasst zum Beispiel das CY8CKIT-062-BLE Pioneer Kit in Kombination mit dem E-Ink Display Shield Board (CY8CKIT-028-EPD) eine Inertialmesseinheit, ein Mikrofon und einen Temperatursensor. Es unterstützt Anwendungen, bei denen reale Sensordaten von KI-Modellen verarbeitet werden, die auf Tiny Machine Learning basieren, und die für energieeffiziente, kostengünstige Edge-IoT-Umgebungen optimiert sind.

Die PSoC 63 Bluetooth LE MCU-Bauteile von Infineon integrieren eine Dual-Core Arm® Cortex®-M4F- und Arm Cortex-M0+-Chiparchitektur sowie Bluetooth LE 5.2 auf einem einzigen Chip. Hierzu gehören auch konfigurierbare Spannungs- und Frequenzeinstellungen, integrierte hardwarebasierte Security, moderne kapazitive Schnittstellen und vieles mehr. Als einzige 150-MHz-Bluetooth-LE-MCU auf dem Markt kombiniert diese leistungsstarke Variante der PSoC-Familie Energieeffizienz, kompakte Größe und Programmierbarkeit. Sie ist damit perfekt geeignet für Edge-IoT-Anwendungen, bei denen erweiterte ML-Algorithmen zum Einsatz kommen.

Die Angebote von Edge Impulse verschlanken den gesamten Prozess der Erfassung und Strukturierung von Datensätzen, des Designs von Algorithmen mit vorgefertigten Bausteinen und der Validierung der Modelle mit Echtzeitdaten. Hiermit können auch die vollständig optimierten, produktionsreifen Ergebnisse auf Edge-Targets wie der PSoC 63 Bluetooth LE MCU übertragen werden.

„Mit Edge Impulse können Kunden von Infineon eingebettete KI/ML-Anwendungsfälle schneller auf den Markt zu bringen. Außerdem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre eigenen KI/ML-Modelle zu entwickeln oder eins der vordefinierten Modelle zu verwenden, die von Infineon oder unseren Partnern angeboten werden. Bei Infineon freuen wir uns, mit Edge Impulse das wachsende Netzwerk ergänzen zu können. Wir werden auch in Zukunft mit einer großen Zahl von KI/ML-Partnern zusammenarbeiten, die unser Angebot ergänzen“, sagt Shantanu Bhalerao, Vice President der Bluetooth-Produktlinie bei Infineon.

„Mit den fortschrittlichen Verarbeitungsfunktionen und dem geringen Energiebedarf ist die PSoC 63 Bluetooth LE MCU ein ideales Instrument für die nächste Generation von Edge-Geräten, angefangen bei Wearables bis hin zu Systemen für die industrielle Überwachung“, sagt Zach Shelby, CEO und Mitbegründer von Edge Impulse. „In Verbindung mit der Edge Impulse-Plattform können Embedded-Entwickler leistungsfähige Lösungen für eine Vielzahl von Edge ML-Anwendungen schneller entwickeln und einrichten.“

Veranstaltung und Webinar der Edge ML-Serie

Weitere Informationen über das CY8CKIT-062-BLE Pioneer Kit sind hier erhältlich. Darüber hinaus wird am 12. Juli 2023 um 18.00 Uhr CEST in einem gemeinsamen Webinar von Infineon und Edge Impulse die Integration der PSoC 63 Bluetooth LE MCU vorgestellt.

Über Infineon Bluetooth-Produkte

Mit mehr als einer Milliarde ausgelieferter Einheiten sind die AIROC™ Bluetooth- und Bluetooth Low Energy-Bauteile von Infineon die erste Wahl für IoT-Lösungen. Das breite Portfolio umfasst hochleistungsfähige, zuverlässige Produkte mit extrem niedrigem Energiebedarf, die eine robuste, branchenführende Performance bieten.

Über Edge Impulse

Edge Impulse ermöglicht es Unternehmen, smartere Edge-Produkte zu entwickeln. Ihre Technologie versetzt Entwickler in die Lage, KI-Lösungen schneller auf den Markt zu bringen, und unterstützt Unternehmensteams dabei, branchenspezifische Lösungen innerhalb von wenigen Wochen und nicht erst nach Jahren zu entwickeln. Edge Impulse bietet leistungsstarke Automatisierungs- und Low-Code-Funktionen, die den Aufbau wertvoller Datensätze und die Entwicklung fortschrittlicher KI mit Streaming-Daten erleichtern. Mit über 75.000 Entwicklern und Partnerschaften mit den führenden Halbleiterherstellern bietet Edge Impulse eine nahtlose Integrationserfahrung. Kunden können bei der Validierung und der Einrichtung auf das größte Hardware-Ökosystem vertrauen. Weitere Informationen über Edge Impulse sind erhältlich unter www.edgeimpulse.com.

