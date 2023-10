TRAVEO™ T2G Cluster-Grafik-MCU-Familie bietet MPU-ähnliche Leistung zu MCU-Kosten für Grafikanwendungen im Fahrzeug

München – 23. Oktober 2023 – Die Infineon Technologies AG bringt die neue TRAVEO™ T2G Cluster-Familie der Automotive-Mikrocontroller (MCU) mit einer neuen Grafik-Engine auf den Markt. Die Engine verfügt über eine neue intelligente Rendering-Technologie und bietet eine herausragende Leistung für Grafikanwendungen im Automotive-Bereich. Aufgrund ihres geringen Platzbedarfs vereinfachen die neuen MCUs die OEM-Integration und reduzieren die Stücklistenkosten. Damit sind sie eine ideale Lösung für fortschrittliche Smart-Mobility-Instrumentencluster und Head-up-Display-Systeme für Fahrzeuge, Motorräder und Off-Highway-Mobilität sowie für industrielle und medizinische Anwendungen, bei denen Qualität und Sicherheit wichtig sind.

„Die Cluster-Mikrocontroller-Familie TRAVEO T2G mit ihrem dedizierten Grafikbeschleuniger ermöglicht Cluster-, Infotainment- und Cockpit-Systeme mit Mikroprozessorleistung zu MCU-Kosten“, sagt Ralf Koedel, Vice President Microcontroller Smart Mobility bei Infineon. „Die MCU-Familie verwendet eine zeilenbasierte Verarbeitung, die auf einem Patent von Infineon basiert. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ermöglicht diese signifikante Einsparungen beim Zeilenpuffer um den Faktor 10, was zu einem geringerem Energiebedarf, weniger Speicherbedarf und niedrigeren Stücklistenkosten führt.“

Die Bauteile können mit Prozessoren in intelligenten Cockpits kombiniert werden, um eine sehr schnelle Startzeit zu ermöglichen. Die Grafik-Engine in den MCUs minimiert den für die Grafikverarbeitung benötigten Speicher um den Faktor 3 bis 5, was zu einem geringeren Energiebedarf und niedrigeren Kosten führt. Mit der optimierten 2,5-D-Grafikengine unterstützen die MCUs vollständige virtuelle Instrumentencluster mit einer hohen Auflösung von bis zu 1920 x 1080. Darüber hinaus sind bereits Entwicklungsmuster einer neuen MCU der Serie T2G-C verfügbar. Sie bietet eine LPDDR4-Schnittstelle und kann komplexe 3D-Szenen darstellen, was den Designern noch mehr Freiheit bei der Gestaltung moderner HMIs eröffnet.

Die TRAVEO T2G Cluster-Mikrocontroller-Familie basiert auf bis zu zwei Arm Cortex-M7-Kernen mit bis zu 320 MHz und bietet die beste Sicherheitsleistung der Klasse ASIL-B/SIL-2. Die MCU-Familie ist mit bis zu 6 MB Flash und bis zu 4 MB internem VRAM oder 1 GB LPPDR4 VRAM ausgestattet. Die MCUs sind mit einem EVITA High-Level-HSM ausgestattet. Dieses bietet erweiterte Sicherheit mit Hardware-Verschlüsselungsbeschleunigern und verbessertem Hardwareschutz mit einem dedizierten ARM Cortex-M0+. Damit berücksichtigt der kostengünstige Mikroprozessor die neuesten Sicherheitsanforderungen. Die breite Palette an Gehäusen reicht von 500-Pin BGA (über 216-Pin TEQFP) bis zu 144-Pin LQFP. Als eingebettete Peripherie stehen CAN-FD, LIN, Gigabit Ethernet und CXPI zur Verfügung. Ein JPEG-Decoder, Videoein und -ausgang sowie zwei serielle Speicherschnittstellen (SPI oder xSPI) runden das Portfolio ab.

Infineon bietet seinen Kunden ein zuverlässiges Netzwerk an Partnern, deren HMI-Tools die wichtigsten Hardware-Funktionen von Mikrocontrollern unterstützen. Mit den TRAVEO T2G-Grafikcontrollern in Kombination mit den zertifizierten HMI-Tools können Entwickler für ihre Anwendung die bestmögliche Leistung erzielen.

Verfügbarkeit

Die TRAVEO T2G CYT2CL-Serie (Arm Cortex-M4F-Kern mit 160 MHz, 4 MB Embedded-Flash), die TRAVEO T2G CYT3DL-Serie (Arm Cortex-M7F-Kern mit 240 MHz, 4 MB Embedded-Flash und 2 MB VRAM) und die TRAVEO T2G CYT4DN-Serie (Dual Arm Cortex-M7F-Kern mit 320 MHz, 6 MB Embedded-Flash und 4 MB VRAM) sind verfügbar und können ab sofort bestellt werden. Entwicklungsmuster des TRAVEO T2G CYT4EN (Dual-Arm-Cortex-M7F-Core mit 320 MHz, 6 MB Embedded-Flash, LPDDR4 und eMMC-Schnittstelle) sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/traveocluster.