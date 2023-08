Infineon präsentiert automotive-qualifizierte 60 V und 120 V OptiMOS™ 5 MOSFETs in TOLx-Gehäusen für 24 V- bis 72 V-Steuergeräte mit hoher Leistung

München – 10. August 2023 – Die Elektrifizierung von Fahrzeugen im Straßenverkehr schreitet weiter voran. Neben PKW werden zunehmend auch Zwei- und Dreiradfahrzeuge sowie kleinere Leichtfahrzeuge elektrifiziert. Dementsprechend wird der Markt für elektronische Steuergeräte (ECUs), die mit 24 V bis 72 V betrieben werden, in den nächsten Jahren weiter wachsen. Um diese Entwicklung zu unterstützen, erweitert die Infineon Technologies AG ihr OptiMOS™ 5-Portfolio von Automotive-MOSFETs im Bereich 60 V und 120 V. Diese sind in leistungsstarken TOLL-, TOLG- und TOLT-Gehäusen untergebracht und bieten einen kompakten Formfaktor mit sehr guten thermischen Eigenschaften in Verbindung mit hervorragendem Schaltverhalten.

Die sechs neuen Bauteile bieten ein verringertes Gate-Schwellenspannung (V GS(th) ) Intervall, sodass Designs mit mehreren parallelgeschalteten MOSFETs für eine höhere Ausgangsleistung umgesetzt werden können. Bei den Produkten IAUTN06S5N008, IAUTN06S5N008G und IAUTN06S5N008T handelt es sich um 60 V MOSFETs, bei den Produkten IAUTN12S5N017, IAUTN12S5N018G und IAUTN12S5N018T um 120 V MOSFETs. Bei Letzteren reicht der Einschaltwiderstand (R DS(on) ) von 1,7 mΩ bis 1,8 mΩ. Bei den 60 V MOSFETs liegt der R DS(on) bei 0,8 mΩ. Diese sind deshalb ideal für HV-LV-DCDC-Wandler in xEVs und für leistungsstarke CAV-Anwendungen geeignet, die mit 24 V versorgt werden. Die 120 V MOSFETs werden dagegen in mit 48 V bis 72 V gespeisten Traktionsumrichtern und Batterietrennschaltern für 2- oder 3-Rad-Fahrzeuge und leichte Elektrofahrzeuge eingesetzt.

Verfügbarkeit

Muster der neuen OptiMOS 5-Produkte können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/automotivemosfets.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy