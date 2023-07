Smart Power Switch-Familie Power PROFET™ + 12V ermöglicht moderne Stromverteilungsarchitekturen mit niederohmigen Schaltern für Automotive-Anwendungen

München – 14. Juli 2023 – Da Relais und Sicherungen die Anforderungen moderner E/E-Fahrzeugarchitekturen nicht erfüllen können, muss hier die teilweise oder vollständige Elektrifizierung der primären und sekundären Energieverteilung mit berücksichtigt werden. Infineon Technologies AG hat deshalb eine neue Generation von ultra-niederohmigen High-Side-Schaltern im TO-Gehäuse auf den Markt gebracht, die Power PROFET™ + 12V-Schalterfamilie.

Mit den Power PROFET + 12V-Bauteilen lassen sich neue Montageorte und neue Gehäuseoptionen erschließen, die die nächste Generation hocheffizienter dezentraler Stromversorgungsarchitekturen ermöglichen. Erhältlich sind zwei Varianten: der BTS50005-1LUA mit einem Einschaltwiderstand (R DS(ON) ) von 0,6 mΩ und der BTS50010-1LUA mit einem R DS(ON) von 1,0 mΩ für niedrigste Verlustleistungen. Sie sind für die Steuerung von Hochstromanwendungen konzipiert, insbesondere in heißen Kabinen- und Motorraumumgebungen, die hohe Einschaltströme erfordern, beispielsweise bei Heizungen, Pumpen und Lüftern. Im Vergleich zu den durchschnittlich 200.000 Schaltzyklen eines Relais bieten sie mehr als 1.000.000 Schaltzyklen.

Die Schalter können elektromechanische Relais, Sicherungen und diskrete Schaltungen in Stromverteilern und anderen Anwendungen bis zu 65 A in einem 12-V-Bordnetz ersetzen. Darüber hinaus verfügen die Schalter über integrierte Schutz- und Diagnosefunktionen, wie Kurzschluss-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Dadurch sind die Bauteile vollständig geschützt und liefern über den Diagnose-Enable-Pin ein Fehlersignal an einen angeschlossenen Mikrocontroller für die erweiterte Diagnose in Stromverteilungsmodulen. Durch ihre Robustheit und ihre Schutz- und Diagnosefunktionen verbessern die Schalter die Zuverlässigkeit des gesamten Fahrzeugs, indem sie Fehler im Stromverteilungsnetz verhindern.

Die intelligenten Leistungsschalter sind in einem TO-Leadless-Gehäuse mit 8 Pins untergebracht, wodurch sich der Platzbedarf im Vergleich zu D2PAK um 23 Prozent verringert, während die thermischen Eigenschaften gleich bleiben. Die Genauigkeit des Laststroms wurde um bis zu fünf Prozent verbessert und kann durch Ablesen einer analogen Spannung am I-S-Pin bewertet werden. Darüber hinaus ist die Schalterfamilie PRO-SIL™ ISO26262-ready und wird mit einer Safety Application Note ausgeliefert, die die Bewertung von Hardwareelementen gemäß ISO 26262 unterstützt.

Um ein einfaches Design-in von Power PROFET™ +12V-Bauteilen zu ermöglichen, ist die Familie in das Infineon Smart Power Switches Intrinsic Fuse Tool und das Infineon Smart Power Switches kILIS Tool integriert, die beide im Infineon Developer Center verfügbar sind. Das Smart Power Switches Intrinsic Fuse Tool ermöglicht die Berechnung der intrinsischen Sicherungscharakteristik auf Basis des integrierten Übertemperaturschutzes des jeweils ausgewählten Produkts unter bestimmten Randbedingungen. Das kILIS-Tool berechnet und visualisiert den Bereich des Sense-Stroms für bestimmte Lastströme auf dem jeweils ausgewählten Produkt unter Berücksichtigung der kILIS-Rate, der Sense-Widerstands- und der ADC-Toleranzen.

Verfügbarkeit

Die Power PROFET™ + 12V Schalter BTS50005-1LUA und BTS50010-1LUA sind in Produktion. Für ein einfaches Design-in und eine einfache Evaluierung ist ein Arduino Shield (BOARD BTS50005-1LUA) erhältlich. Zusätzlich wird die Familie demnächst um Bauteile für 24 V und 48 V Leitungsbauelemente erweitert, Muster sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/powerprofet.