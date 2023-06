Infineon und Kontrol verbessern gemeinsam die Sicherheit von autonomen Fahrzeugen

München, Deutschland, und Linz, Österreich – 30. Juni 2023 – Infineon Technologies AG und das österreichische Unternehmen Kontrol für Product-Compliance gehen eine strategische Partnerschaft ein. Zusammen gestalten sie die Zukunft der Mobilität so rechtskonform und sicher wie möglich. Denn im Bereich des autonomen Fahrens stellen gesetzliche Anforderungen, Standards, Normen und Gerichtsurteile alle Marktteilnehmer noch immer vor große Herausforderungen. Für Behörden und Fahrzeugzulassungsdienste besteht die Herausforderung darin, einen sicheren und kosteneffizienten Ansatz für die Zulassung des autonomen Fahrens im öffentlichen Verkehr zu finden – typischerweise in Form von Gesetzen und Technologien.

Kontrol übersetzt und digitalisiert komplexe gesetzliche Bestimmungen sowie relevante Normen und Vorschriften für den Straßenverkehr in maschinenlesbare Sprache. Die KoPilot-Technologie des Unternehmens prüft, ob die integrierten Fahrerassistenzfunktionen gesetzeskonform arbeiten. Die AURIX™-Mikrocontrollerfamilie von Infineon ist in Bezug auf den Prozessorkern, Gehäuse, Sicherheit und Peripherie kompatibel und skalierbar. Dieses Konzept ermöglicht einen einfachen Upgrade-Pfad. Dadurch können Infineon und Kontrol ihren Kunden jederzeit die notwendigen regulatorischen Updates zur Verfügung stellen und so die Sicherheit im Straßenverkehr gemäß den aktuellen Standards sicherstellen. Gemeinsam können die beiden Unternehmen den digitalen Führerschein für autonome Fahrzeuge sicher in intelligente Fahrerassistenzsysteme integrieren.

„Die Software-Technologie unseres Ökosystempartners Kontrol ist zuverlässig auf der AURIX-Mikrocontroller-Architektur implementiert. Das ist ein Schritt nach vorn, um das Vertrauen in die Technologie des autonomen Fahrens durch eine deterministische, algorithmenbasierte Lösung zu stärken. Diese ist in der Lage, gesetzesbasierte, regulatorische Rahmenbedingungen für Fahrzeuge auf der Straße zu bieten“, sagt Lars Wemme, Vice President ADAS, Chassis & EE-Architecture bei Infineon.

„Wir freuen uns sehr, einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der auf unsere Technologie vertraut und an die Zukunft des autonomen Fahrens glaubt“, sagt Andreas Lauringer, CEO und Mitgründer von Kontrol. „Mit Infineon als dem weltweit führenden Experten für Automotive-Halbleiter können wir gemeinsam die Mobilität von morgen sicherer machen.“

Über Kontrol

Kontrol ist ein Deep-Tech SaaS-Unternehmen mit Sitz in Linz, Österreich. Das 2017 gegründete Unternehmen übersetzt komplexe gesetzliche Vorschriften und Normen in maschinenlesbare Sprache und integriert sie in intelligente Fahrerassistenzsysteme. So können Hersteller und Zulieferer auf einfache Weise rechtskonforme automatisierte Fahrfunktionen implementieren. Die Technologie von Kontrol wird in Fahrzeugen, Drohnen und Robotern eingesetzt. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Firmen wie Thales, Bosch und Magna zusammen und verfügt über ein Team von über 20 Mitarbeitenden in Österreich, Deutschland, China und den USA.

Pressekontakt:

Linda Amamra

Kontrol@schoesslers.com

+49 151 722 25406