Neues automotive-qualifiziertes XENSIV™ MEMS-Mikrofon mit analoger Schnittstelle für Sprach- und Active Noise Cancellation-Systeme

München – 28. Juni 2023 – Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) sorgt für einen leisen Fahrzeuginnenraum und bietet Passagieren ein entspannteres Fahrerlebnis. Wird eine fortschrittliche ANC-Lösungen statt passiver Dämpfungsmethoden eingesetzt, so reduziert sich das Fahrzeuggewicht deutlich. Das kommt der Fahrzeugeffizienz zugute. Für ANC-Systeme mit analoger Schnittstelle erweitert die Infineon Technologies AG nun das Automotive-Mikrofonportfolio um das XENSIV™ MEMS-Mikrofon IM68A130A mit einem linearen Frequenzgang bis zu Frequenzen von 10 Hz. Das Mikrofon baut auf dem IM67D130A auf, dem ersten Automotive-qualifizierten digitalen MEMS-Mikrofon von Infineon, und kombiniert die Automotive-Expertise des Unternehmens mit dem technischen Know-how bei High-End-MEMS-Mikrofonen.

Das Mikrofon zeichnet sich neben dem linearen Frequenzgang durch einen stabilen Phasengang und einen sehr niedrigen Frequenz-Rolloff (LFRO = 10Hz) aus. Das hohe Signal-Rausch-Verhältnis (SNR = 68dB(A)) und der hohe akustische Übersteuerungspunkt (AOP = 130 dBSPL) sorgen für eine hervorragende Sprachverständlichkeit und machen es zu einem idealen Produkt für Allzweckmikrofone in jedem Audiosystem. Es kann auch für Freisprechanlagen, Beamforming und ANC verwendet werden. Dabei werden Mikrofone strategisch in der Kabine oder an Außenpositionen platziert werden, um Geräusche in der Kabine zu erfassen. Über die Lautsprecher wird dann eine invertierte Schallwelle erzeugt, um den Schallpegel im Innenraum zu reduzieren.

Das neue Mikrofon von Infineon ist nach der Norm AEC-Q103-003 qualifiziert, die den Anforderungen der Automobilbranche entspricht. Dadurch lassen sich Aufwand und Fehlerrisiko bei der Modul- und Systemqualifizierung reduzieren. Das Produkt wird mindestens für den typischen Lebenszyklus eines Fahrzeugs verfügbar sein. Das spart Design-In-Aufwand und ermöglicht die Entwicklung von Plattformlösungen. Darüber hinaus erlaubt der erweiterte Betriebstemperaturbereich von bis zu +105°C einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungsumgebungen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs.

Verfügbarkeit

Das XENSIV MEMS-Mikrofon IM68A130A kann ab sofort bestellt werden. Weitere Information sind verfügbar unter www.infineon.com/mems-microphones-for-automotive/im68a130a/

Das nächste Produkt im Portfolio, das in Kürze auf den Markt kommen wird, ist das IM66D130A mit einem hohen SNR, AOP und sehr niedrigen LFRO. Das Universalmikrofon eignet sich ebenfalls für ANC- und Sprachanwendungen. Mit der digitalen PDM-Schnittstelle (puls density modulation) lässt es sich leicht in Multimikrofon-Systeme integrieren, die auf dem A²B-Bus basieren.