Erweiterte Unterstützung für AURIX™- und TRAVEO™-MCU-Familien: IEC 61508 Hardware- und Software-Metriken ermöglichen industrielle Sicherheit bis SIL-3

München – 9. März 2023 – Industrielle Steuerungssysteme dürfen auch in rauen Umgebungen nur eine minimale Fehlerquote aufweisen. Eine sichere Systementwicklung ist deshalb von entscheidender Bedeutung. Die Mikrocontroller (MCU)-Produktfamilien AURIX™ TC3x und TRAVEO™ T2G der Infineon Technologies AG erfüllen diese Anforderungen und bieten eine breite Palette integrierter Hardware-Funktionen für funktionale Sicherheit und Cybersecurity. Beide Produktfamilien unterstützen nun auch die Hardware- und Software-Metriken der IEC 61508 und bieten eine für die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit erforderliche Dokumentation.

Die IEC 61508-Metriken werden darüber hinaus auch von der AUTOSAR MCU Abstraction Layer (MCAL) Low-Level-Treibersoftware von Infineon unterstützt. Neben der erfolgreichen Einführung im Automotive-Sektor ermöglicht AUTOSAR MCAL von Infineon jetzt auch zahlreiche andere Anwendungen im Bereich der funktionalen Sicherheit im industriellen Bereich. Hierzu gehören auch medizinische Geräte, industrielle Antriebe, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Robotik und Innenraumanwendungen wie Aufzüge oder Maschinen.

„Der AUTOSAR-Standard wird zunehmen auch außerhalb von Automotive-Anwendungen genutzt. Deshalb stellen wir unseren Kunden jetzt eine geeignete AUTOSAR-MCAL-Software-Dokumentation zur Verfügung, die die IEC 61508-Metriken unterstützt“, sagt Ralf Koedel, Vice President Microcontroller bei Infineon. „Die Forderung nach einer minimalen Fehlquote in rauen Umgebungen hat die Anforderungen an industrielle Steuerungssysteme verschärft. Mit der erweiterten Unterstützung der AURIX- und TRAVEO-Familien für IEC 61508-Metriken können Entwickler beim Design sicherheitskritischer Anwendungen auf eine Reihe bewährter Mikrocontroller vertrauen. Dafür steht auch die Dokumentation zur Diagnoseanalyse (FMEDA & Sicherheitshandbuch) zur Verfügung.“

Die „Failure Modes Effects and FMEDA“-Dokumentation bietet eine statische Momentaufnahme der IEC 61508-Ausfallraten und Sicherheitsmetriken, die sowohl auf MCU- als auch auf Basisfunktionsebene berechnet wurden. Weil die Mikrocontroller AURIX TC3x und TRAVEO T2G neben ISO26262 jetzt auch IEC61508-Metriken unterstützen, können Entwickler für ihre industriellen Anwendungen SIL-1-3 erreichen. Darüber hinaus hat Infineon ein starkes Ökosystem von Design-Partnern geschaffen. Dieses ermöglicht sicherheitsrelevante Designs bis zu SIL-4 und bietet zuverlässige Unterstützung bei der Zertifizierung der funktionalen Sicherheit.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/traveo und www.infineon.com/aurix.

Weitere Informationen

Auf der Embedded World 2023 präsentiert Infineon die Mikrocontroller AURIX TC3x und TRAVEO T2G einschließlich der Unterstützung für die Hardware-Metriken der IEC 61508.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.