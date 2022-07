Mit dem resonanten Sperrwandler-Controller XDP™ in Kombination mit CoolGaN™ IPS erzielt Anker beim Design von Ladegeräten eine höhere Effizienz und Leistungsdichte

München und Shenzhen, China – 25. Juli 2022 – Mit der steigenden Zahl an Mobilgeräten, Notebooks und batteriebetriebenen Geräten entstand die Notwendigkeit von höherer Ladeleistung und Schnellladefunktionen. Für Ingenieure stellt dieser Trend eine Herausforderung dar, denn sie müssen immer höhere Leistungen in kleineren Formfaktoren erzielen und gleichzeitig die Anforderungen an die thermische Leistung erfüllen. Um den damit verbundenen Designanforderungen gerecht zu werden, kombiniert Infineon Technologies AG den resonanten Sperrwandler-Controller XDP™ Digital Power Controller XDPS2201 mit der CoolGaN™ Integrated Power Stage (IPS) 600 V (IGI60F1414A1L). Damit werden jetzt hocheffiziente Ladegeräte und Adapter mit hoher Leistungsdichte möglich.

Anker hat sich für den resonanten Sperrwandler-Controller der nächsten Generation und die CoolGaN IPS von Infineon für Schnellladegeräte mit mehr als 100 W entschieden und erreicht damit eine marktführende Leistungsdichte. „In dem neuen Ladegerät von Anker haben wir den resonanten Sperrwandler-Controller von Infineon mit einem integrierten CoolGaN-Bauteil kombiniert und damit einen herausragenden Wirkungsgrad von über 95 Prozent auf Systemebene erreicht“, sagt Adam White, Division President der Power and Sensor System Division von Infineon. „Im Vergleich zu anderen Ladelösungen reduziert diese Architektur den Energieverlust um 21 Prozent. Es ist das erste Mal, dass der resonante Sperrwandler-Controller und CoolGaN-IPS-Bauteile von Infineon kombiniert und im Markt für Unterhaltungselektronik kommerziell eingesetzt werden.“

„GaN hat die Art und Weise völlig verändert, wie wir unsere Elektronikgeräte laden. Denn das Material sorgt für eine überragende Effizienz bei der Stromübertragung, schnellere Ladegeschwindigkeiten und eine verbesserte Tragbarkeit unserer Ladegeräte“, sagt Steven Yang, CEO von Anker Innovations.

Mehr Informationen zum Angebot von Infineon für USB-C-Adapter und -Ladegeräte sind erhältlich unter www.infineon.com/USB-PD.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy