Hocheffiziente IPOL DC/DC-Abwärtsregler-Leistungsmodule mit integrierter Induktivität ermöglichen einfache und kompakte Designs

München – 14. Juli 2022 – Bei modernen Server-, Kommunikations- und Netzwerkspeicheranwendungen ist es schwierig, sowohl Energieverluste als auch die Baugröße der Lösung zu minimieren. Gleichzeitig müssen Anbieter von Systemlösungen aufgrund des sich ständig wandelnden Marktes schneller als üblich auf die aktuellen Marktanforderungen reagieren. Daher präsentiert die Infineon Technologies AG nun hocheffiziente und zuverlässige DC/DC-Abwärtswandler-Module. Diese Module ergänzen die Point-of-Load (POL) -Familie von Infineon und sind ideal für Systementwickler, die kompakte, voll integrierte und einfach zu entwickelnde POL-Produkte suchen, welche die Markteinführung beschleunigen. Die Module eignen sich in erster Linie für Anwendungen mit begrenztem Platz und thermischen Einschränkungen wie Telekommunikations- und Datenkommunikationsapplikationen, Server und Netzwerkspeicher.

TDM3883 und 3885 IPOL sind voll integrierte Abwärtswandler mit einem Ausgang, die eine hocheffiziente Dauerlastfähigkeit von 3 A/4 A über einen weiten Eingangsspannungsbereich (4,5 bis 14 V) bieten. Die integrierte Induktivität und die Kondensatoren reduzieren die Anzahl der externen Komponenten und ermöglichen einfachere Designs mit deutlich höherer Leistungsdichte. Die Integration bietet im Vergleich zu diskreten Lösungen eine verbesserte Leistung aufgrund der geringen parasitären Parameter. Dies wird erreicht, indem die Länge der erforderlichen Leiterbahnen auf der Leiterplatte minimiert wird. Gleichzeitig nehmen die Module dank ihrer winzigen Gehäusegröße nur wenig Platz auf der Leiterplatte ein und ermöglichen dem Kunden somit eine Flächeneinsparung von bis zu 80 Prozent. Für beide optimierten Module testet Infineon die integrierten Induktivitäten und Kondensatoren ausgiebig im Zuverlässigkeits- und Endtest, wodurch beim Kunden der Aufwand für die Auswahl und den Test der passiven Komponenten entfällt.

Beide Module zeichnen sich durch einen niedrigen Versorgungsstrom (10 μA) im ausgeschalteten Zustand aus, was zu einer längeren Batterielaufzeit bei tragbaren Anwendungen führt. Dank ihrer engen V REF -Referenzspannungstoleranz (0,5 V±1,0 Prozent) und der geringen Welligkeit sorgen sie außerdem für eine präzise Energieversorgung und tragen somit zur Systemstabilität und -zuverlässigkeit bei. Dies wird ebenfalls durch eine Enhanced Stability COT (Constant On Time)-Engine mit Keramikkondensatoren ohne externe Kompensation sowie über eine Forced Continuous Conduction Mode (FCCM)-Option unterstützt. Zudem bieten die Module einen thermisch kompensierten internen Überstromschutz (OCP), einen verbesserten Wirkungsgrad bei geringer Last mit reduzierter Schaltfrequenz sowie einen Diodenemulationsmodus (DEM). Bei sehr geringen Lasten können sie in einen Modus mit niedrigem Ruhestrom übergehen, sodass sie sich ideal für Standby-Netzteile eignen. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein interner Soft-Start, ein Enable-Eingang, Pre-Bias Start-up, eine thermische Abschaltung, ein Power-Good-Ausgang, ein Überspannungsschutz (OVP) und Unterspannungsabschaltung (UVLO).

Verfügbarkeit

Die integrierten POL 3A/4A Abwärtswandler-Module mit integrierter Induktivität sind in einem 2,7 x 3,1 x 2,3 mm 3 PG-LGA-15-1-Gehäuse beziehungsweise in einem 3,1 x 3,8 x 2,3 mm 3 PG-LGA-15-2-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ipol.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy