Der neue CIPOS™ Mini IM523 erhöht die Zuverlässigkeit und Leistung von Antriebsanwendungen im unteren und mittleren Leistungsbereich

München – 24. Oktober 2022 – Die Infineon Technologies AG hat die IM523-Serie der CIPOS™ Mini-Familie auf den Markt gebracht. Die hocheffizienten IPMs (Intelligent Power Modules) basieren auf der neuen 600 V Reverse Conducting Drive 2 (RCD2) IGBT-Technologie und verfügen über einen offenen Emitter. Die CIPOS IM523-Serie ermöglicht die Integration verschiedener Leistungs- und Steuerungskomponenten, wodurch die Zuverlässigkeit erhöht und der Platzbedarf auf der Leiterplatte sowie die Systemkosten optimiert werden. Die neuen IPMs sind für die Steuerung von Drehstrommotoren in drehzahlvariablen Antrieben kleiner und mittlerer Leistung für Haushaltsgeräte, HLK (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) sowie für industrielle Lüfter und industrielle Antriebe bis 1,4 kW konzipiert.

Die RCD2 IGBTs sind mit einem vollwertigen Silicon-on-Insulator (SOI)-Gate-Treiber kombiniert, der eine geringe Verlustleistung des Systems ermöglicht. Die Konfiguration des dreiphasigen Wechselrichters mit offenen Emittern ist in einem DIP-Gehäuse 36x21 integriert. Das Gehäusekonzept ist speziell an Leistungsanwendungen angepasst, die eine gute Wärmeleitung und elektrische Isolierung erfordern. Die Serie weist geringste Schaltverluste auf und bietet insbesondere bei Anwendungen mit hoher Schaltfrequenz eine hervorragende Energieeffizienz.

Die Bauteile sind in verschiedenen Stromstärken von 6 A bis 17 A und mit einer Durchbruchspannung von 600 V erhältlich. Ein eingebauter UL-zertifizierter NTC-Thermistor zur Temperaturüberwachung, eine Unterspannungssperre (UVLO) an allen Kanälen und Überstromschutzfunktionen (OCP) erhöhen die Systemzuverlässigkeit. Gehäuse und Vergussmasse bieten eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit. Die IPMs sind außerdem mit einer Bootstrap-Schaltung ausgelegt, die das PCB-Layout vereinfacht. Dank des Gehäuses im Industriestandard ist eine einfache und schnelle Designkonvertierung bestehender Mini-IPMs (P2P) ohne PCB-Redesign möglich, was die Markteinführung verkürzt.

Verfügbarkeit

Die CIPOS Mini IM523-Serie kann ab sofort bestellt werden, die Volumenproduktion hat begonnen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/cipos-mini.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy