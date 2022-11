PSoC™ 4100S Max von Infineon unterstützt CAPSENSE™-Technologie der fünften Generation mit höherer Leistung, geringerem Energiebedarf und niedrigeren Kosten für HMI-Anwendungen

München – 2. November 2022 – Die Infineon Technologies AG bringt die neue PSoC™ 4100S Max-Familie auf den Markt. Sie verfügt über einen erweiterten Flash-Speicher und Allzweck-Eingänge/Ausgänge (GPIO) für die nächste Generation von Human-Machine-Interface (HMI)-Anwendungen und unterstützt die fünfte Generation der CAPSENSE™-Technologie. Der PSoC 4100S Max mit CAPSENSE-Technologie ist in 7x7-, 10x10- und 14x14-mm²-Gehäusen erhältlich. Er eignet sich ideal für industrielle Steuerungen, automotive HMI, Hausautomatisierung sowie Haushaltsgeräte wie Roboter, induktive Sensoren, Waschmaschinen, Kühlschränke, Klimageräte, intelligente Thermostate und Drucker.

Der PSoC 4100S Max von Infineon verfügt über bis zu 384K Flash-Speicher – den größten PSoC 4-Flash-Speicher seiner Klasse –, bis zu 84 GPIOs, CAN-FD, kabelgebundene Hochgeschwindigkeits-Kommunikation mit großer Reichweite und I²S-Master für vollständig eingebettete Audio-Lösungen. Zu den neuen Funktionen gehören zudem zwei CAPSENSE-Blöcke der fünften Generation, die differenzierte HMI- und Touch-Sensing-Lösungen ermöglichen. Die PSoC-Bauteile der nächsten Generation enthalten außerdem einen Kryptografie-Beschleuniger für schnelle und effiziente kryptografische Funktionen. Dieser ermöglicht eine sicherere Schnittstelle für zukünftige Anwendungen mit Touch-Benutzeroberflächen.

„Infineon ist ein führender Anbieter von Lösungen für kapazitive Berührungssensoren. Der PSoC 4100S Max mit CAPSENSE der nächsten Generation ist die bisher beste für unterschiedliche Sensor-Funktionen, die sowohl auf Gegen- als auch Eigenkapazität beruhen können“, sagt Steven Tateosian, Vice President, IoT, Compute and Wireless Business Unit von Infineon. „Die neue Produktgeneration bietet das branchenweit beste Touch-Sensing mit Skalierbarkeit und reduziert gleichzeitig die Stückliste für die Leiterplatten der Entwickler. Darüber hinaus bietet die Produktfamilie ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis, selbst für anspruchsvolle Touch-Sensing-Umgebungen.“

Die Bauteile sind mit der aktuellen ModusToolbox™ 3.0-Entwicklungsplattform von Infineon kompatibel und bieten ein einzigartiges Nutzererlebnis für eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie IoT-Geräte der Unterhaltungselektronik, automotive HMI, Industrie, Smart Home, Wearables und andere Anwendungen. Die ModusToolbox 3.0 von Infineon ist nicht nur mit PSoC 4 kompatibel, sondern auch mit Embedded-Anwendungen, die Infineon-Produkte wie PSoC 6, XMC™, AIROC™ Wi-Fi, AIROC Bluetooth® und EZ-PD™ PMG1-Mikrocontroller verwenden.

Verfügbarkeit

Der PSoC 4100S Max von Infineon mit CAPSENSE-Technologie der fünften Generation kann ab sofort bestellt werden. Der Produktionsstart für die AEC Q-100 automotive-qualifizierte Version ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/PSoC4100smax. Der PSoC 4100S Max wird auf der Fachmesse electronica ausgestellt.

Die neue Familie ist kompatibel mit der ModusToolbox 3.0, die im Developer-Center von Infineon heruntergeladen werden kann. Ein Paket mit Installationswerkzeugen ist für Windows, Linux und macOS verfügbar. Die Installationsschritte sind in der ModusToolbox-Installationsanleitung detailliert beschrieben. Die neuesten Versionen der ModusToolbox-Runtime-Software sind direkt von den installierten Entwicklungswerkzeugen zugänglich.

Infineon auf der electronica 2022

Auf der diesjährigen Fachmesse electronica in München präsentiert Infineon Lösungen für die großen Herausforderung unserer Zeit. Halbleiter tragen auf vielfältige Weise zur grünen und digitalen Transformation bei und sind das Herzstück jeder vernetzten Anwendung. Auf der electronica 2022 macht Infineon nun deutlich, warum sie auch Schlüsselelemente für eine bessere Zukunft sind und wie sie den Weg zur Klimaneutralität ebnen. In Halle C3, Stand 502 stellt das Unternehmen vom 15. bis 18. November intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen vor, unter dem Motto: „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ Mehr Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/electronica.