Die AIROC™ Wi-Fi/Bluetooth®-Lösungen von Infineon sind ab sofort mit der NVIDIA Jetson Edge KI-Plattform erhältlich

München – 27. Mai 2022 – Künstliche Intelligenz (KI) at the Edge wird erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche Industriezweige haben, darunter Robotik, Smart Cities, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Energie und Landwirtschaft. Bei diesen Anwendungen wird KI sowohl in der Cloud als auch at the Edge verarbeitet. Infineon Technologies AG stellt deshalb die AIROC™ Wi-Fi- und Bluetooth®-Konnektivitätslösungen für die Jetson Edge-AI-Plattform von NVIDIA zur Verfügung.

NVIDIA Jetson ist die führende Plattform für KI-at-the-Edge-Computing mit mehr als eine Millionen Entwickler. Durch vorab trainierte KI-Modelle, Entwickler-SDKs und Unterstützung für Cloud-native Technologien in der gesamten Jetson-Produktpalette können Hersteller intelligenter Maschinen und KI-Entwickler hochwertige, softwaredefinierte Funktionen auf Embedded- und Edge-Geräten entwickeln und einsetzen.

KI-at-the-Edge-Geräte benötigen eine zuverlässige und sofortige Wi-Fi-Cloud-Konnektivität für Lebenszyklus-Management-Funktionen wie die Bereitstellung von KI-Modellen durch Over-the-Air-Updates (OTA). Das AIROC Wi-Fi und Bluetooth Combo-Portfolio von Infineon bietet branchenführende, hochleistungsfähige Wi-Fi 6/6E- sowie energieeffiziente Wi-Fi-5-Lösungen. Es wird in alle NVIDIA Jetson-System-on-Modules integriert und bietet hochwertige Konnektivität für Entwickler, Partner und Kunden. Mit AIROC-Produkten von Infineon profitieren KI-fähige Edge-Geräte von einer robusten Verbindung, Energieeffizienz, geringer Latenz, größerer Reichweite und einer nahtlosen Daten-Übertragung.

„In überlasteten Netzwerkumgebungen kommt es bei KI-Geräten häufig zu Verbindungsabbrüchen oder geringem Datendurchsatz, wodurch die Nutzererfahrung stark beeinträchtigt wird. Die AIROC Wi-Fi-Familie von Infineon ermöglicht geringe Latenzzeiten, robuste Konnektivität und Streaming mit hohem Datendurchsatz, was zu einer außergewöhnlichen, unterbrechungsfreien Leistung auf Systemebene führt“, sagt Sivaram Trikutam, Vice President, Wi-Fi Product Line bei Infineon. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit NVIDIA, die es unseren Kunden ermöglicht, die Leistung der Jetson-Plattform von NVIDIA in Kombination mit unseren AIROC Wi-Fi-Lösungen optimal zu nutzen.“

„Die Jetson-Plattform von NVIDIA bietet Kunden leistungsstarke, einfach zu bedienende Tools für die Entwicklung und den Einsatz von KI-at-the-Edge-Geräten für alle Arten von Anwendungen,“ sagt Durga Peddireddy, Jetson Ecosystem Partner Lead bei NVIDIA. „Mit den zuverlässigen, bewährten und innovativen Wi-Fi-Lösungen von Infineon können Kunden, die die Jetson-Plattform von NVIDIA nutzen, nun problemlos leistungsstarke, KI-fähige Geräte entwickeln.“

Viele KI-Anwendungen erfordern Echtzeit-Überblendungseffekte von Realaufnahmen zu computergenerierten Bildern oder Videos, beispielsweise im Gaming-Bereich und bei industriellen AR/VR-Anwendungen. Das Endgerät muss dabei Daten verarbeiten und diese gleichzeitig übertragen können. Bei diesen Anwendungen sind daher ein hoher Durchsatz sowie niedrige Latenzzeiten bei der kabellosen Übertragung entscheidend. Die Wi-Fi-6E-Lösung von Infineon, die im 6-7-GHz-Band arbeitet, minimiert die Latenz und verhindert Unterbrechungen durch überlastete kabellose Netzwerke. In Kombination mit der schnellen Rechenleistung der Jetson-Plattform von NVIDIA ermöglichen die KI-fähigen Geräte ein optimales Nutzererlebnis.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit und über kompatible Produkte sind hier erhältlich.

Verfügbarkeit

Der AIROC CYW4373, CYW5459x und CYW5557x sind ab sofort für die Entwicklung verfügbar. Weitere Informationen über das Wireless-Konnektivitätsportfolio von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/AIROC.