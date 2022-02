Infineon und SensiML ermöglichen Sensordatenerfassung sowie ML-Modelle für Smart Home-, Fitness- und Industrieanwendungen – Design Challenge gestartet

München – 8. Februar 2022 – Die Infineon Technologies AG und SensiML, ein führender Entwickler von KI-Tools für den Aufbau intelligenter Endpunkte für das Internet der Dinge (IoT), unterstützen gemeinsam Design-Entwicklungen: Sie ermöglichen einen einfachen und nahtlosen Prozess zur Erfassung von Daten aus XENSIV™-Sensoren von Infineon. Damit werden Machine Learning (ML)-Modelle trainiert und Echtzeit-Inferenzmodelle direkt auf ultra-low-power PSoC™ 6-Mikrocontrollern (MCU) eingerichtet. Dies kann durch den Einsatz des SensiML Analytics Toolkits und der ModusToolbox™ realisiert werden. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen gibt somit die richtigen Tools an die Hand, um intelligente Anwendungen für IoT-Geräte in den Bereichen Smart Home, Industrie und Fitness zu entwickeln.

Infineon ist zudem Gastgeber der „ Build AI for the IoT Design Challenge“, die am 3. Februar 2022 auf hackster.io gestartet wurde. Die Aufgabe besteht darin, aus einer Kombination von Tools, neue ML/AI-Lösungen zu entwickeln. Die Teilnehmenden werden die ModusToolbox ML von Infineon nutzen, ebenso wie die PSoC 6-Technologie mit extrem niedrigem Stromverbrauch und die kapazitive CAPSENSE™-Sensorik. Kombiniert werden können diese mit den robusten AIROC™-Lösungen für drahtlose Konnektivität und den branchenführenden Sensoren der XENSIV™-Familie. SensiML stellt den Teilnehmenden die notwendige Firmware und Data Science Tools zur Verfügung, um Daten von Sensoren zu erfassen und zu kennzeichnen. Darüber hinaus können sie eine AutoML-Cloud-Plattform nutzen, um Modelle ohne umfangreiche KI-Kenntnisse zu trainieren und die daraus resultierenden Modelle auf der PSoC 6 MCU für den Einsatz auf Edge-Geräten einzurichten.

„Die Erfassung der richtigen Daten für Smart-Home-, Fitness- und industrielle IoT-Geräte ist ein komplexer, aber wichtiger Prozess für OEMs, um ihre Geräte intelligenter zu machen. Ebenso wie die Implementierung dieser Informationen zum Trainieren von ML-Modulen“, sagt Steve Tateosian, Vice President der IoT Compute and Wireless Business Line von Infineon. „Genau das ermöglicht unsere Zusammenarbeit mit SensiML: Durch die Kombination ihrer ML/AI Software Tools mit unseren bewährten PSoC 6 MCUs, Konnektivitäts- und Sensorlösungen vereinfachen wir die Komplexität bei der Entwicklung intelligenter IoT-Lösungen. Wir freuen uns darauf, durch diese Zusammenarbeit eine komplette Suite mit den passenden Tools anbieten zu können, die es nicht nur den Teilnehmenden an der Design Challenge ermöglicht, für eine Vielzahl von Branchen intelligente IoT-Geräte von morgen zu entwickeln.“

„Infineon bietet eine breite Palette an energieeffizienten Prozessoren und hochmodernen Sensoren, die bei einer Vielzahl von Embedded-IoT-Anwendungen von Nutzen sind“, sagt Chris Rogers, CEO von SensiML. „Unser SensiML Data Analytics Toolkit kann die User, die diese Infineon-Produkte einsetzen, dabei unterstützen, KI/ML-Funktionen schnell und einfach zu implementieren. Sensorgestützte Geräte werden so in intelligente IoT-Lösungen umgewandelt.“

Die PSoC 6 MCUs von Infineon sind ideal für batteriebetriebene Anwendungen, denn sie basieren auf einer Ultra-Low-Power-Architektur mit energieeffizienten Design-Techniken. Die Dual-Core-Architektur mit Arm® Cortex®-M4 und Cortex-M0+ ermöglicht es, gleichzeitig den Energiebedarf sowie die Rechenleistung zu optimieren. Mit ihren Dual-Cores in Kombination mit konfigurierbaren Speicher- und Peripherieschutzeinheiten bieten die PSoC 6 MCUs das höchste Schutzniveau, das durch die Platform Security Architecture (PSA) von Arm definiert ist. Die KI-Software-Tools von SensiML erlauben es nun, sowohl erforderliche Sensordaten zu erfassen als auch ML-Modelle zu erstellen, die auf dem PSoC 6 MCU ausgeführt werden können.

Verfügbarkeit

Die Infineon PSoC 6 Evaluation Boards CY8CKIT-062S2-43012 und CY8CKIT-028-SENSE sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter:

Ein kostenloses Testkonto für SensiML ist verfügbar unter:

https://sensiml.com/plans/community-edition/.