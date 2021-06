Voll programmierbar: Der dreiphasige EiceDRIVER™ 6EDL7141 ermöglicht die nächste Generation fortschrittlicher Motorsteuerung

München – 14. Juni 2021 – Batteriebetriebene Consumer- und Industrieanwendungen, wie kabellose Elektrowerkzeuge und Serviceroboter, werden immer populärer. Sie erfordern jedoch hochmoderne, zuverlässige, kosten- und energieeffiziente Motorsteuerungslösungen, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Um die nächste Generation innovativer und leistungsstarker batteriebetriebener Produkte zu ermöglichen, erweitert die Infineon Technologies AG ihr EiceDRIVER™-Produktportfolio an dreiphasigen Gate-Treiber-ICs um den 6EDL7141. Die voll programmierbare Lösung für fortschrittliche Motorsteuerungsanwendungen ist in einem 48-poligen VQFN-Gehäuse mit einer Grundfläche von 7x7 mm² untergebracht. Gleichzeitig bietet der IC eine höhere Leistungsdichte und verbessert die Gesamtsystemeffizienz. In Kombination mit den marktführenden Leistungs-MOSFETs des Unternehmens können Kunden damit ihre Produktlösungen vollständig entwickeln – mit Infineon als Komplettanbieter.

Der EiceDRIVER 6EDL7141 verfügt über eine SPI-Schnittstelle zur Konfiguration der Gate-Treiber-Ausgänge sowie über ein integriertes Netzteil und zwei Ladepumpen zur Versorgung aller Systemfunktionen. Mit einer Betriebsspannung von 5,5 bis 60 V und einem konfigurierbaren Treiberstrom von bis zu 1,5 A kann er zahlreiche MOSFETs effektiv ansteuern. Der 6EDL7141 verfügt über eine einstellbare Gate-Treiber-Versorgungsspannung zwischen 7 V, 10 V, 12 V und 15 V. Aufgrund der eingebauten dualen Ladepumpen kann er die Gate-Ansteuerung auch bei niedriger Batteriespannung aufrechterhalten. Darüber hinaus ist der intelligente Treiber mit einer einstellbaren Gate-Treiber-Konfiguration ausgestattet, die mehrere Stromstärken und Timing-Optionen zur Steuerung der Anstiegsrate und zur Minimierung der elektromagnetischen Störungen (EMI) des Systems bietet. Alle Einstellungen des 6EDL7141 können bequem über die verfügbare GUI geändert werden.

Für größtmögliche Systemzuverlässigkeit bietet der 6EDL7141 außerdem folgende Schutzfunktionen:

Überstromschutz (OCP), am Shunt oder R DS(on) , DVDD LDO OCP, Abwärtswandler OCP (PCMC)

, DVDD LDO OCP, Abwärtswandler OCP (PCMC) Unterspannungsschutz (UVLO) an PVDD, Gate-Treiber-Versorgung, DVDD LDO

Temperaturwarnung und -abschaltung

Konfigurierbarer Watchdog-Erkennung

Erkennung Rotorblockierung basierend auf Hall-Sensor-Eingängen

Erkennung von Speicherfehlern.

Verfügbarkeit

Der dreiphasige Motorsteuerungs-IC EiceDRIVER™ 6EDL7141 ist in einem 7x7 mm² großen VQFN 48-Pin-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/6edl7141.

Das Produkt wird auf der Ausstellerplattform von Infineon auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) 2021 vorgestellt, die vom 14. bis 17. Juni virtuell stattfindet. Weitere Informationen zur Teilnahme von Infineon an der APEC 2021 finden Sie unter www.infineon.com/APEC.