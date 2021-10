Weltweit leistungsstärkster 1500-VDC-Stringwechselrichter: Infineon Modul- und Chip-Technologie powert 352 kW PV-Lösung von Sungrow

München – 8. Oktober 2021 – Mit der Einführung des neuesten 1500-V-PV-Stringwechselrichters SG350HX bietet Sungrow eine neue marktführende Lösung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 352 kW. Damit bietet der neue Wechselrichter im Vergleich zur vorherigen Wechselrichtergeneration von Sungrow eine deutliche Steigerung der Ausgangsleistung um rund 40 Prozent. Zu dieser Leistungssteigerung tragen Produkte der Infineon Technologies AG bei: maßgeschneiderten EasyPACK™-Leistungsmodule. Diese sind mit der neuesten Generation des CoolSiC™-MOSFETs und der CoolSiC-Diode sowie dem neuesten TRENCHSTOP™-Chip ausgestattet.

„Sungrow ist entschlossen, den Weg zur weltweiten CO 2 -Neutralität mit zunehmend technischen Innovationen zu ebnen. Wir verstärken unsere Anstrengungen, um unserer Unternehmensmission von ‚Clean power for all‘ gerecht zu werden“, sagt James Wu, Vice President of Sungrow. „Um dies zu ermöglichen, definiert der neue SG350HX den Super-High-Power-Stringwechselrichter neu und hilft den Kunden von Sungrow, die Energiekosten zu senken."

„Wir freuen uns sehr darüber, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sungrow fortzusetzen und unsere Technologie-Expertise im Bereich der erneuerbaren Energien einzubringen“, sagte Dr. Peter Wawer, Präsident der Industrial Power Control Division von Infineon. „Durch die Nutzung unserer Technologie- und Produktionskompetenz können wir maßgeschneiderte Lösungen für die Kundenbedürfnisse entwickeln und sie während der Anlaufphase umfassend unterstützen.“

Der Wechselrichter ist mit seinem DC/AC-Verhältnis von bis zu 1,8 sehr gut kompatibel mit 182 mm und 210 mm großen Hocheffizienzmodulen mit einem Eingangsstrom von 20 A. Das erlaubt es, Solarmodule mit einer Nennleistung von 600 W und mehr zu nutzen. Das Bauteil arbeitet selbst in sehr schwachen Stromnetzen stabil.

Der nur 110 kg schwere Wechselrichter verfügt über zwölf MPPTs (Maximum Power Point Tracking) mit 40 A. Wenn zwei Strangleitungen an einen MPPT angeschlossen sind, besteht keine Gefahr einer Strangleitungsumkehr. Jeder einzelne davon trägt dazu bei, die Leistungsdichte im Vergleich zur vorherigen Generation um etwa 28 Prozent zu erhöhen. Dank der intelligent erzwungenen Luftkühlung und der Schutzklasse IP66 kann die Lösung in rauen Umgebungsbedingungen installiert werden.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co. Ltd. ("Sungrow") ist mit über 182 GW installierter Leistung (Stand: Juni 2021) global die weltweit größte Wechselrichtermarke. Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche. Es bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Energieversorgungsanlagen, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Wohngebäude sowie international beachtete Lösungen für schwimmende PV-Anlagen. Mit einer 24-jährigen Erfolgsgeschichte in der PV-Branche versorgen Sungrow-Produkte Installationen in über 150 Ländern.

Media Contact Sungrow

Mina Zhang

mina.zhang@cn.sungrowpower.com

+86-551-65328548 (O)