Infineon ist dem FiRA™ Consortium als aktives Mitglied beigetreten

München – 5. November 2021 – Die Infineon Technologies AG ist dem FiRa™ Consortium als aktives Mitglied beigetreten, um den Ausbau des UWB-Ökosystems zu unterstützen. FiRa widmet sich der Entwicklung und großflächigen Verbreitung der Ultrabreitband (UWB)-Technologie für eine gesicherte Feinortung und Positionierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen. Damit können UWB-Geräte die Position anderer Geräte genau und abgesichert bestimmen und Infrastrukturen in den Bereichen Internet of Things (IoT), Industrie, Unterhaltungselektronik und Smartphones noch einfacher vernetzen. Zusätzlich wird UWB auch bereits in Zugangssystemen für Automobile eingesetzt. Infineon wird die Expertise bei Security, Konnektivität sowie bei Mikrocontrollern nutzen, um diese Ziele zu unterstützen.

„Als führendes Unternehmen für vernetzte und sichere Systeme sieht Infineon ein großes Potenzial in den UWB-Funktionen für abgesicherte Feinortung und Positionierung. Wir werden uns aktiv an den Standardisierungsaktivitäten beteiligen und den Einsatz solcher Technologien in intelligenten und vertrauenswürdigen Lösungen für geschützte Transaktionen und Identitätsmanagement unterstützen“, sagt Björn Scharfen, VP Digital Security & Identity. „UWB hat ein großes Potenzial, das Angebot von Infineon in den Bereichen Security, Konnektivität und Datenverarbeitung zu erweitern. Damit unterstützt diese Technologie in vollem Maße unsere Vision, die reale und die digitale Welt miteinander zu verknüpfen.“

„Die FiRa-Mitglieder und ihre jeweiligen Vertreter arbeiten täglich zusammen, um ein neues interoperables Ökosystem auf der Grundlage der UWB-Technologie zu schaffen“, sagt Charlie Zhang, Vorstandsvorsitzender des FiRa-Konsortiums und Senior Vice President Engineering, Samsung Research America. „Mit Infineon als neuem Mitglied haben wir nun zusätzliche Expertise, die neue Perspektiven einbringt und uns auf unserem Weg voranbringt.“

Die Dynamik bei UWB hat branchenweit im letzten Jahr stetig zugenommen. Laut ABI Research [1] wird zudem bis 2025 ein deutliches Wachstum des Marktes auf mehr als eine Milliarde Geräte erwartet. Die Technologie ist bereits in vielen führenden Smartphone-Plattformen sowie in ausgewählten Fahrzeugzugangssystemen eingerichtet. Voraussichtlich wird sie sich außerdem in der Industrie, im IoT und in der Unterhaltungselektronik durchsetzen. UWB ermöglicht die Echtzeit-Positionierung von Geräten innerhalb von wenigen Zentimetern mit sehr geringer Latenz, selbst bei mehreren Geräten in einer überfüllten Umgebung. Dank der integrierten Sicherheit und der hohen Robustheit der Technologie bietet UWB eine große Vielfalt an potenziellen Anwendungsfällen in der gesamten Branche.

Mit der Übernahme von Cypress im Jahr 2020 hat Infineon wichtige Kompetenzen sowohl im Bereich der Konnektivität (Wi-Fi®, Bluetooth®) als auch im Bereich der Mikrocontroller erworben. Als Marktführer bei Automotive, Payment, Identifikation und Embedded Security bietet die Nutzung von UWB Secure Ranging großes Potenzial, um Kunden und Partnerprodukte mit intelligenten und vertrauenswürdigen Lösungen von Infineon weiter zu stärken. Die Akzeptanz der Technologie hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit und der einfachen Implementierung ab, sodass die Standardisierung der Schlüssel zum Erfolg von UWB ist. Daher wird Infineon den Ausbau innerhalb des FiRa-Konsortiums für alle relevanten Märkte und Geräte aktiv vorantreiben.

Über das FiRa Consortium

Das FiRa-Konsortium mit Sitz in Beaverton, Oregon, USA, ist eine von Mitgliedern getragene Organisation, die sich der Entwicklung und breiten Einführung der Ultrabreitbandtechnologien (UWB) widmet. Die Technologie ermöglicht gesicherte Feinortungs- und Positionierungsfähigkeiten für ein nahtloses Benutzererlebnis. Um mehr über das FiRa-Konsortium zu erfahren, besuchen Sie www.firaconsortium.org/.

[1] ABI Research: Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets, Q3 2021