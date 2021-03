Infineon stellt zweite Generation von hochzuverlässigem nichtflüchtigem SRAM vor

München – 23. März 2021 – Infineon Technologies LLC, ein Unternehmen der Infineon Technologies AG, bringt die zweite Generation seiner nichtflüchtigen statischen RAMs (nvSRAM) auf den Markt. Die leistungsfähigen Arbeitsspeicher sind nach QML-Q- und Industriespezifikationen besonders hoher Zuverlässigkeit qualifiziert. Die neue Generation unterstützt anspruchsvolle Anwendungen für nichtflüchtige Codespeicherung und Datenerfassung in rauen Umgebungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt sowie Industrieanwendungen.

Die 256 kb STK14C88C und 1 Mb STK14CA8C nvSRAMs sind in 32-poligen 300-mil zweireihigen Keramikgehäusen qualifiziert. Die Qualifizierung erfolgte gemäß MIL-PRF-38535 QML-Q-Spezifikationen (-55°C bis 125°C) und nach den Industriestandards von Infineon (-40°C bis 85°C). Angeboten werden die Speicher in 5-V- und 3-V-Versionen, um Boot-Code, Datenerfassung und Kalibrierungsdatenspeicherung für Luft- und Raumfahrt sowie Kommunikations- und Navigationssysteme zu unterstützen. Weitere Anwendungsfelder umfassen Industrieöfen und Bahnsteuerungssysteme. Infineon bietet außerdem den Vertrieb von Wafern an, um System-in-a-Package-Lösungen zu unterstützen.

„Mit der neuen Generation an nvSRAMs baut Infineon seine Führungsposition bei Charge-Trapping-Speichern weiter aus“, sagt Helmut Puchner, VP Fellow of Aerospace and Defense, bei Infineon Technologies LLC. „Die erweiterte nvSRAM-Familie weist die QML-Q- und eine anspruchsvolle Industriequalifikation für besonders hohe Zuverlässigkeit auf. Das verdeutlicht einmal mehr unsere Verpflichtung: Lösungen für raue Betriebsumgebungen zu liefern, die hochleistungsfähige und hochzuverlässige Speicher erfordern.“

Die nvSRAM-Technologie von Infineon kombiniert Hochleistungs-SRAM mit der branchenführenden nichtflüchtigen SONOS-Technologie. Unter normalen Betriebsbedingungen verhält sich nvSRAM wie ein herkömmliches asynchrones SRAM. Bei einem Stromausfall speichert nvSRAM automatisch eine Kopie der SRAM-Daten in den nichtflüchtigen Speicher, wo die Daten für mehr als 20 Jahre geschützt sind. Infineon hat bereits mehr als zwei Milliarden SONOS-basierte nichtflüchtige Embedded- oder Standalone-Speicher ausgeliefert.

Verfügbarkeit

Sowohl die 256 kb STK14C88C- als auch die 1 Mb STK14CA8C-nvSRAMs können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.cypress.com/aero.