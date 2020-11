Über 60 Live-Programmpunkte, über 50 Demostationen: Infineon setzt bei der virtuellen electronica Maßstäbe

München, 4. November 2020 – Unter dem Motto „We are the link between the real and the digital world“ stellt die Infineon Technologies AG das Messeangebot zur electronica 2020 ins Netz. Erstmalig wird hier auch das Produktportfolio von Cypress ausgestellt. Interessierte können sich auf der Website von Infineon registrieren und haben damit die Möglichkeit, sich ab dem 10. November 2020 umfassend über neue Produkte, Applikationslösungen und Markttrends zu informieren – zu jeder Uhrzeit, mit jedem Endgerät. Nebem dem klassischen Informationsangebot wird Infineon erstmalig in der Industrie ein umfassendes Liveangebot ins Netz stellen. Dazu hat der Halbleiterhersteller in Ismaning bei München ein TV-Studio gemietet, aus dem während der electronica dreieinhalb Tage von Dienstag bis Freitag gesendet wird.

Über 60 Programmpunkte werden live auf der Bühne angeboten: von der klassichen Demonstration mit Anwendungsbeispielen über Keynotes bis hin zu hochkarätigen Expertenrunden. Das Themenspektrum ist dabei so vielfältig wie das Produktangebot von Infineon. E-Mobilität und Sicherheitslösungen sind deshalb ebenso vertreten wie Themen rund um Sensorik oder Leistungshalbleiter. Alle Teilnehmer des Programms stehen nach ihrer jeweiligen Präsentation für Einzel- oder Gruppengespräch zur Verfügung. Ehrengast in Ismaning ist der auf der MEB-Plattform basierende VW ID.4. Wem es nach so viel Informationen nach einer kurzen Auszeit ist, auch hierfür gibt es ein Angebot: iPad-Zauberei und Computer-Yoga sorgen für Entspannung und machen bereit für mehr.

Neben den Liveangeboten zur Kundeninteraktion bringt Infineon das „klassiche“ digitale Informationsangebot zu Produkthighlights und Applikationslösungen ins Netz. Über 50 Demostationen bieten jeweils ein umfassendes Informationsagebot, das etwa Videos, e-Learnings, App Notes, Präsentationen und 3D-Infografiken umfasst. Zur besseren Übersicht ist dieses eingeteilt in die drei Themengebiete Automotive, Industrial und IoT. Das Besondere hieran: jedem Themengebiet ist ein digitaler Meetingraum zugeordnet – erkennbar am Avatar mit „Meet your expert“, hinter dem ein Standdienst steht. So wird sichergestellt, dass Interessierte mit den jeweiligen Experten direkt in Kontakt treten können, per Chat oder per Video.

Mit der Intergration von Cypress hat Infineon einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensgeschichte getan und kann Kunden jetzt ein differenziertes Portfolio von Mikrocontrollern, Konnektivitätslösungen, Software-Ökosystemen und Hochleistungsspeichern anbieten. All dies ergänzt mit den führenden Leistungshalbleitern, Automobil-Mikrocontrollern, Sensoren und Sicherheitslösungen. Die virtuelle electronica von Infineon öffnet mit allen verfügbaren Produktinformationen ab dem 10. November ihre Pforten, zur Registrierung hier klicken. Die Highlight-Themen sind:

IoT: Das Internet der Dinge ist einer der wichtigsten Technologietrends unserer Zeit – es verändert alles um uns herum. Intelligente und vernetzte Objekte bieten der Gesellschaft und der Wirtschaft bedeutende Wachstumschancen und Vorteile. Die Embedded Solutions von Infineon sind das Herzstück der IoT-Technologien, da sie die reale mit der digitalen Welt verbinden. Sie ermöglichen es Geräten, auf energieeffiziente und sichere Weise Daten zu erfassen, zu steuern und zu kommunizieren. Mit der Übernahme von Cypress entwickelt sich Infineon von einem führenden Anbieter von Halbleiterkomponenten zu einem echten Marktführer bei Systemlösungen, die für das IoT gemacht sind.

Industrie: Anwendungen im Industriebereich erfordern extrem zuverlässige Bauteile. Sie ermöglichen ein intelligentes Energiemanagement, um den Stromverbrauch in Produktionsstätten und Rechenzentren zu reduzieren. Als Marktführer bei Leistsungshalbleitern ebnet Infineon mit Lösungen für intelligente Motorsteuerung und fortschrittliche Sensoren den Weg für eine nachhaltige Energieerzeugung und -speicherung, intelligente Fabriken und energieeffiziente Rechenzentren. Das Unternehmen verfügt über das branchenweit breiteste Portfolio mit Silizium-, Siliziumkarbid- (CoolSiC™) und Galliumnitrid-Technologien (CoolGaN™).