Infineon präsentiert Semper™ Secure, den weltweit fortschrittlichsten gesicherten NOR-Flash-Speicher für Automobil-, Industrie- und Kommunikationsanwendungen

München, Deutschland, und San José, Kalifornien – 16. Juni 2020 – Mit der Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation verfügt die Infineon Technologies AG nun über zusätzliche Expertise im Bereich Speicherlösungen. Infineon erweitert die preisgekrönte Produktfamilie von Semper NOR-Flash-Speichern um Semper Secure. Die Semper Secure NOR-Flash-Speicher basieren auf der intelligenten Speicherarchitektur von Semper NOR-Flash; diese Architektur hat sich mit ihrer robusten Funktionalität vielfach im praktischen Einsatz bewährt und vereint als erste Speicherlösung Sicherheit vor unerlaubten Speicherzugriffen mit funktionaler Sicherheit in einem einzigen NOR-Flash-Baustein. Damit bietet sie das Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit, das vernetzte Automobil-, Industrie- und Kommunikationssysteme erfordern.

Mit zunehmender Verbreitung vernetzter Systeme steigt der Bedarf an immer höherer Systemsicherheit. Semper Secure NOR-Flash bietet eine vertrauenswürdige Lösung für anspruchsvolle Anforderungen und schützt kritische Systeminformationen. Eine gesicherte NOR-Flash-Lösung ist besonders wichtig, wenn der NOR-Flash außerhalb eines Prozessors platziert ist, was ihn für eine Vielzahl von Angriffen anfällig macht. Semper Secure stellt als einzige NOR-Flash-Lösung einen Hardware-basierten Vertrauensanker („root-of-trust“) zur Verfügung, der eine lückenlose Ende-zu-Ende-Absicherung erlaubt. Zudem bietet Infinen mit dem Semper Solution Development Kit eine Entwicklungsumgebung für eine einfache Systemintegration an, um die Entwicklungszeit für Kunden zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

„Für Kunden, die sich auf Systemintegrität und den Schutz von Informationen konzentrieren, ist die Absicherung eines vernetzten Systems unverzichtbar“, sagte Sam Geha, Geschäftsführer von Infineon Technologies LLC Memory Solutions. „Da Systeme zunehmend auf externe NOR-Flash Speicher zum Schutz von Code und Daten in vernetzten Systemen angewiesen sind, wächst der Bedarf an zusätzlicher und zuverlässiger kryptographischer Sicherheit im Speicher. Die Semper-Produkte bieten bereits höchste funktionale Sicherheit. Unsere Semper Secure NOR-Flash-Architektur ergänzt die Semper-Produkte um weitere Security-Funktionen, die einen durchgängigen, dauerhaften Schutz ermöglichen und das Gesamtsystem effizient vor Angriffen schützen.“

„Der NOR-Flash ist nicht mehr Teil des Host-Prozessors. Daher ist es immer wichtiger geworden, Wege zum Sichern eingebetteter Systeme zu finden“, sagte Jim Hardy, Geschäftsführer von Objective Analytics. „Der Ansatz von Infineon, den Flash-Speicher selbst kryptographisch zu sichern, wenn er nicht mehr in die MCU eingebettet werden kann, führt zu einer überzeugenden Architektur, die Design-Ingenieuren mehr Freiheit bietet.“

Die Semper Secure NOR-Flash-Familie umfasst AEC-Q100-qualifizierte Bausteine für den Automobilbereich mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C, unterstützt Spannungsversorgungen von 1,8 Volt und 3,3 Volt und ist in den Speicherkapazitäten von 128 Mb, 256 Mb und 512 Mb erhältlich. Semper Secure NOR-Flash erfüllt die Anforderungen des ISO 26262-Standards. Es ist ASIL-B-konform und kann in Systemen bis zu ASIL-D eingesetzt werden. Die implementierte EnduraFlex™-Architektur vereinfacht das Systemdesign, indem sie eine Optimierung für Partitionen mit großer Anzahl an Programmierzyklen oder langer Speicherdauer ohne Datenverlust ermöglicht. Die Bausteine werden mit den Schnittstellen Quad Serial Peripheral Interface (SPI), Octal SPI und HyperBus™ angeboten. Die Octal- und HyperBus-Schnittstellenbausteine sind konform mit dem JEDEC eXpanded SPI (xSPI)-Standard für seriellen Hochgeschwindigkeits-x8-NOR-Flash und bieten eine Bandbreite bei Leseoperationen von bis zu 400 MByte/s.

Verfügbarkeit

Die 256-Mb-Semper-Secure-NOR-Flash-Bausteine von Infineon werden derzeit für Leitkunden bemustert, die Serienproduktion wird für das zweite Quartal 2021 erwartet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com/sempersecure