Infineon auf der Embedded World: schnell und einfach zu intelligenten und sicheren IoT-Geräten

München, 11. Februar 2020 – Auf der diesjährigen Embedded World präsentiert die Infineon Technologies AG einfach zu implementierende Technologien für die intelligente Mobilität, die vernetzte Industrie und einen smarten Lifestyle. Mit dem Fokus auf ganzheitliche Systemlösungen werden auf dem Infineon-Stand Anwendungen für automatisiertes Fahren und die Gesundheits-Überwachung im Auto, kabelloses Laden, Multicopter und Drohnen sowie Automotive- und Industrie-Gateways vorgestellt. Darüber hinaus wird der Chiphersteller in mehreren Fachvorträgen die Rolle der Cybersicherheit in der vernetzten Welt darstellen und erklären, wie Infineon Kunden dabei hilft, IoT-Produkte mit maßgeschneiderter Sicherheit zu schützen.

AURIX™ anwenden leicht gemacht

Ursprünglich wurden sie vor allem in der Automobilindustrie verwendet, doch inzwischen kommen AURIX-Mikrocontroller von Infineon auch in vielen sicherheitskritischen Anwendungen über das Auto hinaus zum Einsatz. Zur Embedded World 2020 bringt Infineon die jüngste Generation (TC3xx) in den breiten Distributionsmarkt. Um Kunden eine schnelle und effiziente Implementierung zu ermöglichen, hat der Chiphersteller mit dem AURIX Development Studio ein kostenloses Toolkit für die Software-Entwicklung und das Testing geschaffen. Darüber hinaus bietet Infineon einen umfangreichen Hard- und Software-Support an, der von kostengünstigen Einstiegskits und Evaluierungsboards über Schnellschulungen bis hin zum kürzlich eingerichteten AURIX-Forum reicht, in dem sich Entwickler bei Fragen gegenseitig unterstützen. Eine Reihe von Applikationskits erleichtert den schnellen Start für Anwendungen wie Gateway, Motorsteuerung, Radar oder kabelloses Laden.

Umfassende Lösungen für kabelloses Laden

Gemeinsam mit dem Partner Spark Connected präsentiert Infineon eine umfassende Roadmap mit Referenzdesigns für induktive und resonante Wireless-Power-Lösungen. Sie reichen von niedrigen Leistungsstufen für Wearables, Zahnbürsten oder Kopfhörer über mittlere Leistungsstufen für Smartphones, Laptops oder Outdoor-Überwachungskameras bis hin zu einer High-Power-Lösung für Elektrowerkzeuge, Roboter oder Drohnen. Die Referenz-Designs umfassen das Hardware-Design, die Stückliste, Leiterplatten-Layouts und die gesamte Dokumentation, die für die einfache Integration in ein Produkt erforderlich ist.

Gut geschützt im Auto der Zukunft

Mikroelektronik von Infineon ist ein Schlüsselbaustein für die Mobilität der Zukunft. Auf der Embedded World zeigt der Chiphersteller ein Konzept zur Überwachung der Gesundheit des Fahrers. Das System verwendet 24-GHz-Radartechnologie zur Überwachung der Atem-und Herzfrequenz. Zusätzlich zeigt Infineon eine umfassende Lösung für Batterie-Management-Systeme in Elektrofahrzeugen und präsentiert eine KI-basierte Edge-Verarbeitung von Sensordaten.

Leistungsstarke und sichere Drohnen



Die Verbreitung von Multicoptern für vielfältige Anwendungen ist eine große Herausforderung für Fluglotsen. Kritische Infrastruktur ist zu schützen. Deshalb müssen Multicopter speziell zertifiziert und authentifiziert werden. Um diese Sicherheitslücke zu schließen, haben PrimeKey und Infineon eine LTE-basierte Transmitter-Responder-Lösung entwickelt, mit der Unternehmen Multicopter in vollem Umfang nutzen und gleichzeitig die Sicherheitsrisiken minimieren können. Darüber hinaus zeigt Infineon, wie sein Portfolio an Mikrocontrollern, Leistungsbausteinen und Treiber-ICs Geschwindigkeit, Präzision und Flugzeit von Drohnen verbessert.

Fachvorträge: Cybersicherheit effizient umgesetzt

Auf der Embedded World Konferenz stellt Infineon den Bedarf an leicht zu integrierender Cybersicherheit im IoT-Zeitalter in den Mittelpunkt. Dr. Thomas Poeppelmann aus der Division Digital Security Solutions (DSS) von Infineon, stellt die neuen Herausforderungen dar, die sich aus Quantencomputern ergeben werden (25. Februar, 12:00-12:30 Uhr). Dr. Florian Schreiner, ebenfalls von DSS, spricht über die Anwendung von TPM 2.0 in Industrie- und Automobilsystemen (25. Februar, 14:30-15:00 Uhr und 26. Februar, 14:00-14:30 Uhr).

Die diesjährige Embedded World findet vom 25. bis 27. Februar in Nürnberg statt. Infineon zeigt seine Produkte und Lösungen in Halle 3A auf dem Stand 225. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/embeddedworld erhältlich.