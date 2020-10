Maßgeschneidert für den Einsatz in resonanten Topologien: der neue 650 V CoolMOS™ CFD7

München, 1. Oktober 2020 – Zu den jüngsten Technologietrends bei Schaltnetzteilen in industriellen Anwendungen gehören eine höhere Effizienz und Leistungsdichte sowie eine erhöhte Busspannung. Hieraus folgt der Bedarf an Leistungshalbleitern mit 650 V Durchbruchspannung. Die Infineon Technologies AG erfüllt mit der neuen 650 V CoolMOS™ CFD7-Produktfamilie diese Anforderungen. Sie eignet sich am besten für resonante Topologien in Anwendungen wie Telekommunikation, Server, Solar- und Off-Board- Ladestationen für Elektroautos.

Die 650-V-Bausteine erweitern den Spannungsbereich der bekannten CoolMOS CFD7-Familie und sind Nachfolgeprodukte für den CoolMOS CFD2. Sie eignen sich insbesondere für LLC- und phasenverschobene Vollbrückentopologien mit Nullspannungsschaltung, für die sie zahlreiche Vorteile bieten. Die um 50 V erhöhte Durchbruchspannung, eine integrierte schnelle Body-Diode und eine verbesserte Schaltleistung machen die Produktfamilie zu einer perfekten Lösung für moderne Designs. Eine sehr geringe Sperr-Erholungsladung und ein ausgezeichnetes thermisches Verhalten ergänzen die Vorteile des Schalters.

Er reduziert die Schaltverluste sowie die Temperaturabhängigkeit des Einschaltwiderstands (R DS(on) ) deutlich. Die Produktfamilie bietet eine sehr gute Robustheit bei harter Kommutierung. Dank der verbesserten Gate-Ladung (Q g ) und des schnellen Schaltverhaltens ermöglicht der 650 V CoolMOS CFD7 eine Erhöhung des Wirkungsgrads über den gesamten Lastbereich. Für SMPS-Anwendung, die hauptsächlich adressiert werden, bieten diese MOSFETs im Vergleich zum Wettbewerb eine hervorragende Leichtlast- und verbesserte Volllasteffizienz. Mit dem besten R DS(on) seiner Klasse bietet er die Möglichkeit, die Leistungsdichte von Schaltnetzteilen zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu erhöhen.

Verfügbarkeit

Die 650-V-Familie des CoolMOS CFD7 kann ab sofort in den Gehäuseklassen TO-220, TO-247 und TO 247-4-Pin bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/650V-CFD7.