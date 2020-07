Präzise, anonym, kontaktlos: Radarbasierte Einlass-Kontrolle für öffentliche Gebäude, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants oder Unternehmensräume

München - 28. Juli 2020 – Staatliche Bestimmungen weltweit haben einen dringenden Bedarf nach Lösungen für Social Distancing in öffentlichen Gebäuden hervorgerufen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Infineon Technologies hat innerhalb von drei Monaten eine Lösung entwickelt, die Personen beim Betreten und Verlassen von Gebäuden oder Räumen zählt und gleichzeitig für ausreichend Distanz zwischen ihnen sorgt. Der so genannte Smart Entrance Counter ist ein äußerst kleines, diskretes Radar-Board (250 mm x 150 mm), das mit einem 60 GHz-Radarsensor und integrierter Software Personen präzise und anonym zählt. Ein Ampelsystem informiert darüber, ob ein Zutritt erlaubt ist oder nicht.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, schnell eine effektive Lösung auf den Markt zu bringen, die es jedem ermöglicht, sich nach den Regeln des so genannten ‚new normal‘ sicher in öffentlichen Räumen, in Büros, Flughäfen oder Restaurants zu bewegen“, sagt Andreas Urschitz, Division President Power & Sensor Systems bei Infineon Technologies. „Unsere intelligente Personen-Einlasskontrolle ist ein geschlossenes System, das einerseits eine Überfüllung verhindert, andererseits einen störungsfreien Geschäftsbetrieb steuert. Eines der wichtigsten Merkmale: Durch den Einsatz von Radar-Technologie sind personenbezogene Daten zu 100 Prozent geschützt. Das System zählt eine Person, weiß aber nicht, wer es ist.“

Der erwartete Bedarf für diese Art von Lösung beläuft sich auf weltweit 90 Millionen Einheiten. Das Smart Entrance Counter Radar-Board mit XENSIV™ 60 GHz Radar- Sensor von Infineon funktioniert kontaktlos und kann unkompliziert an Wand oder Decke eines Eingangs beziehungsweise Ausgangs installiert werden. Es ist in allen Gebäudetypen einsetzbar, wie Ämter, Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, Schulen oder Firmenräume, z.B. Kantinen, Büros und dergleichen. Infineon entwickelt darüber hinaus bereits die nächste Generation mit weiteren Funktionen.

Verfügbarkeit

Das Infineon Radar-Board Smart Entrance Counter (KIT BGT60TR13C EMBEDD) mit integrierter Software ist ab sofort zum Testeinbau verfügbar. Die zweite Generation wird im September 2020 erhältlich sein. Weitere Informationen unter: www.infineon.com/smart-entrance