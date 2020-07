Mars-Mission Perseverance der NASA: ein weiterer Meilenstein für IR HiRel

München und El Segundo, Kalifornien, 29. Juli 2020 – Am Donnerstag dieser Woche schickt die NASA den Rover Perseverance (Beharrlichkeit) des Jet Propulsion Laboratory auf die Reise zum Mars. Der Start soll um 13:50 Uhr MESZ (7:50 Uhr Eastern Daylight Time) erfolgen, die Landung auf dem Roten Planeten ist für Februar 2021 geplant. An Board des Rovers sind Tausende von strahlungsgehärteten Komponenten des Unternehmens IR HiRel, einer Tochter der Infineon Technologies AG. Dies ist bereits das fünfte Mal, dass Leistungselektronik von IR HiRel an Bord eines NASA-Marsrovers eingesetzt wird. Beginnend mit Sojourner im Jahr 1997, Opportunity und Spirit im Jahr 2004 sowie Curiosity im Jahr 2012 – das Unternehmen blickt bei diesen Missionen auf eine lange Tradition zurück.

„IR HiRel liefert schon seit Jahrzehnten hochzuverlässige Lösungen für die Stromversorgung von Raumfahrtprogrammen“, sagte Eric Toulouse, Vizepräsident und General Manager von IR HiRel. „Der Start der Mars-Mission Perseverance ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Weltraumforschung. Dass unsere Halbleitertechnologien zum Antrieb dieses Raumfahrzeugs eingesetzt werden, freut uns sehr.“

Mehrere Subsysteme des Mars-Rovers nutzen für den Weltraum qualifizierte MOSFETs, ICs und andere Leistungshalbleiter von IR HiRel. Eingesetzt werden diese unter anderem im Flugcomputer, in der Motorsteuerung, im Radar und im Instrumentensatz für die Mission. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in der anspruchsvollen Weltraumumgebung.

Der Rover Perseverance ist mit einem Paket von wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet, das es in dieser Form noch nicht gab. So werden neue Technologien in der rauen Marsumgebung getestet und herausfordernde Forschung betrieben. Aufgabe ist es, nach Anzeichen einer bewohnbaren Umgebung zu suchen und nach Spuren von mikrobakteriellem Leben aus zurückliegenden Zeitaltern. Zu den Rover-Instrumenten mit Halbleitern von IR-HiRel gehören:

Mastcam-Z, ein am Mast montiertes HD-Bildkamerasystem mit Panorama-, Stereoskopie- und Zoomfunktionen

SuperCam mit Kamera, Laser und Spektrometer, die nach organischen Verbindungen spürt mit möglichem Hinweis auf vergangenes Leben auf dem Mars

Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL), das Röntgenfluoreszenzspektroskop sucht nach Anzeichen vergangenen mikrobakteriellen Lebens auf dem Mars

Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), das UV-Spektrometer erkennt kleinste Einheiten von Mineralien, organischen Molekülen und mögliche Biosignaturen

Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), das Sauerstoff aus dem atmosphärischen Kohlendioxid des Planeten erzeugen soll.

Infineon und IR HiRel bieten ein einzigartiges Portfolio an hochzuverlässigen und strahlungsfesten Produkten im Bereich Stromwandlung und Hochfrequenz für den Weltraum und andere unwirtliche Umgebungen. Weltraumerprobte HiRel-Produkte werden in allen elektrischen Systemen von Raumfahrzeugen eingesetzt. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/space.