Infineon stellt zuverlässige, optimierte Wi-Fi 4-Lösung mit neuester WPA3-Verschlüsselung vor

München, Deutschland, und San Jose, Kalifornien – 13. November 2020 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr Portfolio an kosteneffizienten, hochleistungsfähigen und geschützten IoT-Produkten um eine Wi-Fi 4-Lösung. Diese ist branchenweit eine der ersten, welche den neuesten WPA3-Sicherheitsstandard unterstützt. Die neue CYW43439-Lösung von Infineon ist ein Wi-Fi/Bluetooth/BLE-Combo-Chip für IoT-Anwendungen wie vernetzte Thermostate oder vernetzte Beleuchtung. Mit ihrer Hilfe können Produktdesigner besser den Sicherheitsregularien gerecht werden, die zunehmend weltweit in Kraft treten. Dazu zählt auch der „California Consumer Privacy Act“, der Verbrauchern mehr Rechte in punkto Datenschutz einräumt, wie z.B. die Möglichkeit von Unternehmen zu erfahren, welche persönlichen Informationen gesammelt werden, und Daten löschen zu lassen.

Der Konnektivitätsstandard Wi-Fi 4 wird bereits für einen Großteil der IoT-Produkte genutzt und auch in den kommenden Jahren die Produktdesigns dominieren. Laut ABI Research werden bis 2025 voraussichtlich etwa eine halbe Milliarde neuer Geräte mit Wi-Fi 4 ausgeliefert werden. Diese werden folglich auch neueste Funktionen wie WPA3 unterstützen müssen. WPA3 bietet eine stärkere Authentifizierung, verbesserte Verschlüsselung und erhöht die Verlässlichkeit kritischer Netzwerke. Mit dem CYW43439 können Entwickler ihren Kunden die gewünschte Konnektivität bieten und gleichzeitig die Anforderungen des WPA3-Sicherheitsstandards erfüllen.

„Für viele Produkte mit Internetanschluss, wie intelligente Thermostate oder andere Konsumgüter, braucht es Konnektivität mit geringer Bandbreite und niedrigen Arbeitszyklen“, sagte Jeff Baer, Senior Product Marketing Director, IoT RF bei Infineon. „Der neue Wi-Fi/Bluetooth/BLE-Combo-Chip von Infineon erlaubt unseren Kunden, den neuesten, hochmodernen Wi-Fi-Sicherheitsstandard mit WPA3 zu nutzen und gleichzeitig mit bewährten Wi-Fi 4-Lösungen die Kosten zu minimieren.“

Der CYW43439 bietet eine robuste, energieeffiziente Leistung und ist international zertifiziert, auch in Bezug auf die Interoperabilität. Die Produktfamilie bietet plattformübergreifende Funktionen für RTOS, Linux und Android sowie Entwicklungsunterstützung für Software. Dies umfasst eine erweiterte Smart-Koexistenz für Multinutzer-Wi-Fi- und Bluetooth-Anwendungen und ermöglicht mehrere Verbindungen gleichzeitig, einschließlich BLE Mesh-Netzwerken. Die Chiplösungen reduzieren den Stromverbrauch des Systems, indem sie die Host-SoC-Offload-Verarbeitung für die Netzwerkverwaltung und Audioanwendungen bereitstellen und so die CPU-Belastung verringern. Die für Library-Funktionen optimierte Software ermöglicht jederzeit Verbindungen zu mobilen Geräten oder beliebigen Cloud-Diensten.

Mit dem CYW43439 mit ModusToolbox-Software von Infineon erhalten Designer Zugang zu einem der anpassungsfähigsten Entwicklungssysteme für IoT. Das schließt sorgfältig aufeinander abgestimmter Lösungen für die gängigen Entwicklungsumgebungen und Cloud-Management-Tools ein.

Verfügbarkeit

Der Infineon CYW43439 ist in großen Stückzahlen erhältlich. Kommerzielle Module sind auch bei branchenführenden Modulpartnern erhältlich.