Kontaktlos bezahlen mit biometrischen Karten: Infineon und Fingerprint Cards bündeln Kräfte, um Lösungen für den Massenmarkt zu entwickeln

München, Deutschland und Göteborg, Schweden – 14. August 2020 – Kontaktloses Zahlen wird mit biometrischen Karten mit integriertem Fingerabdrucksensor noch komfortabler, sicherer und hygienischer. Die Karte bleibt während der gesamten kontaktlosen Zahlungstransaktion in der Hand des Karteninhabers – auch größere Zahlungsbeträge müssen nicht mehr durch PIN-Eingabe oder mittels Unterschrift bestätigt werden. Die Infineon Technologies AG und Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) bündeln ihre Kräfte, um diesen fortschrittlichen Lösungsansatz flächendeckend ausrollen zu können.

Die Weltmarktführer bei Sicherheitschips für kontaktloses Zahlen sowie Fingerabdrucksensoren samt Software wollen Kartenherstellern biometrische Halbleiterslösungen bereitstellen, die sich einfach und besonders kosteneffizient in die Karten einbetten lassen. Um die Nutzerdaten zu schützen, werden Fingerabdruckinformationen im „embedded Secure Element“ (eSE) auf der Karte gespeichert und nicht an Dritte herausgegeben.

„Elektronisch bezahlen, ohne die Karte aus der Hand geben zu müssen, verbessert das Kundenerlebnis, die Datensicherheit und die Hygiene. Mit Fingerprints haben wie einen starken, markterprobten Partner für biometrische Siliziumtechnologien. Gemeinsam wollen wir die Produktion biometrischer Zahlungskarten im industriellen Maßstab ermöglichen und ihre Einführung am Massenmarkt beschleunigen“, sagt Björn Scharfen, Leiter der Produktlinie Payment & Transport Ticketing von Infineon. „Die Kombination von Fingerprints‘ biometrischen Technologien und unserer Expertise in Chip-Sicherheit, Energieeffizienz und kontaktloser Datenübertragung ermöglicht eine einfach zu integrierende Systemlösung. Unseren Kunden verschaffen wir damit einen entscheidenden Vorteil in einem aufstrebenden Wachstumsmarkt.“

„Kooperation ist entscheidend im Markt für Bezahllösungen, in dem Infineon eine führende Stellung innehat. Gemeinsam entwickeln wir eine optimierte Lösung, die es Kartenherstellern erleichtern wird, neue Generationen kontaktloser Zahlungskarten mit biometrischen Verfahren auszustatten. Mit diesen Karten verbessern wir das Kundenerlebnis weltweit“, erklärt Michel Roig, SVP Business Line Payments & Access bei Fingerprints.

Die Sensormodule von Fingerprints und die leistungsstarken und energieeffizienten 40-nm- Sicherheitscontroller von Infineon (auf Basis des 32-Bit ARM® SecurCore® SC300™) erfüllen die speziellen Anforderungen für die Herstellung biometrischer Bezahlkarten:

Die Fingerabdruckinformationen werden geschützt im Sicherheitscontroller abgelegt und abgeglichen.

Die kontaktlose Datenübertragung erfüllt trotz des erhöhten Strombedarfs höchste Ansprüche.

Sensible biometrische Daten werden einfach und zuverlässig in die Karte überspielt.

Nahezu jede zweite chipbasierte Bezahlkarte weltweit ist mit einem Sicherheitscontroller von Infineon ausgestattet. Darüber hinaus kommen Chip-Lösungen von Infineon in den meisten größeren Projekt- und Pilotvorhaben mit Biometriekarten in 2020 zum Einsatz. Weitere Informationen zu Chiplösungen für Bezahlanwendungen sind verfügbar unter www.infineon.com/payment

Ausführliche Details zu den Lösungen von Fingerprints für Hersteller von Bezahllösungen sind verfügbar unter https://www.fingerprints.com/solutions/payments/device-manufacturers/

Über Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) ist ein weltweit führendes Biometrie-Unternehmen mit schwedischen Wurzeln. Unsere Mission sind sichere und nahtlose Anwendungen, in deren Mittelpunkt der Kunde steht. Lösungen von Fingerprints finden sich in hunderten Millionen von Geräten und Anwendungen und werden täglich milliardenfach eingesetzt, um eine sichere und bequeme Identifizierung und Authentifizierung über menschliche Berührung zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter. Fingerprints ist an der Stockholmer Börse Nasdaq notiert (FING B).