Infineon stellt Mikrocontroller-Familie Traveo™ II Body für die nächste Generation elektronischer Fahrzeugsysteme vor

München – 5. Oktober 2020 – Während die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und immer leistungsfähigere Fahrerassistenzsysteme das Autofahren an sich verändern, nimmt auch die Anzahl und Komplexität von Komfort- und anderen Bordfunktionen im Auto ständig zu. Für diese so genannten Body-Anwendungen bringt die Infineon Technologies AG jetzt die Mikrocontroller-Familie Traveo™ II Body auf den Markt. Diese adressiert Anwendungen wie das Body-Control-Modul, Tür-, Fenster-, Schiebedach- und Sitz-Steuergeräte sowie Smartphone-Terminals und kabellose Ladegeräte im Innenraum. Die Markteinführung folgt auf die Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation durch Infineon, die die Produktfamilie entwickelt hat.

„Durch die Integration beider Unternehmen schaffen wir das umfassendste Mikrocontroller-Portfolio für Automobilanwendungen in der Branche“, sagt Peter Schäfer, Senior Vice President and General Manager Automotive Microcontrollers bei Infineon. „Zu unseren AURIX-Sicherheitscontrollern kommen mit Cypress die Traveo- und Automotive-PSoC-Produktfamilien hinzu. Dadurch können wir optimale Lösungen für die gesamte Bandbreite an Anwendungen im Auto anbieten – von Body-Anwendungen über das Instrumentencluster und Infotainment bis zu Fahrwerk, Antriebsstrang, Fahrerassistenz und Domänensteuergeräten.“

Für Body-Anwendungen bietet Infineon bereits eine Vielzahl von Sensor- und Powerprodukten an – von Motorsteuerungslösungen über intelligente Stromverteilung bis zu LED-Lösungen. Die Traveo II Body-Familie ergänzt dieses Portfolio nun um Mikrocontroller mit der notwendigen Leistung, Skalierbarkeit, dem geringen Stromverbrauch und der Sicherheit für künftige Automobilplattformen. „Die Traveo-II-Body-Familie ist ein Eckpfeiler in unserem Ansatz ‚Vom Produkt zum System‘. Mit ihr können wir umfassende Systemlösungen für Body-Anwendungen anbieten“, sagt Schäfer.

Die Multicore-Familie Traveo II basiert auf ARM® Cortex®-M7- und -M4-Cores mit bis zu 8 MB integriertem Flash. Diese ermöglichen die robuste Leistung, die für anspruchsvolle Body-Elektronikanwendungen erforderlich ist. Die Bausteine erfüllen die Anforderungen an funktionale Sicherheit des Levels ASIL-B gemäß ISO26262 für einen sicheren Betrieb selbst bei Umgebungstemperaturen bis 125°C.

Traveo-II-Mikrocontroller verfügen über modernste Peripherie-Schnittstellen einschließlich der Unterstützung von CAN-FD-, Ethernet- und FlexRay-Kommunikationsprotokollen. Sie bieten eine hohe Skalierbarkeit; alle Einstiegsbausteine sind untereinander pin-kompatibel, ebenso die High-End-Bausteine. Der Stromverbrauch ist mit Werten bis hinunter zu 5 µA äußerst niedrig. Die Produktfamilie erfüllt die Kriterien für Datensicherheit gemäß EVITA full für vernetzte Fahrzeuge. Sie unterstützt Firmware-Over-The-Air und ermöglicht Fernupdates von Anwendungs- und Sicherheitssoftware ohne Service-Unterbrechung.

Die Mikrocontroller werden durch AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) 4.2 unterstützt. Darüber hinaus ist ein breites ARM-basiertes Ökosystem für Werkzeuge und Software auf dem Markt erhältlich, das von verschiedenen IDE-Werkzeugen und Debuggern bis hin zu Echtzeitbetriebssystemen reicht.

Verfügbarkeit

Die Traveo-II-Body-Familie umfasst vier Serien von Einstiegsbausteinen und zwei Serien von High-End-Bausteinen, jeweils mit unterschiedlicher Speichergröße und Pinzahl. Die ersten Einstiegsbausteine sind ab Oktober 2020 für die Serienfertigung verfügbar. Die weiteren Bausteine werden nacheinander eingeführt, bis die gesamte Produktfamilie bis zum zweiten Quartal 2021 verfügbar ist. Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 wird die Traveo-II-Familie um neue Grafik-Mikrocontroller ergänzt, mit denen Infineon die starke Präsenz der Produktfamilie in Cluster-, Cockpit- und Digitaldisplay-Anwendungen fortführen will. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/traveo-II verfügbar.