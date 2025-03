Infineon ist neuer Marktführer im globalen Mikrocontrollermarkt

München, Deutschland – 10. März 2025 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) übernimmt die Spitzenposition im globalen Mikrocontrollermarkt. Laut der neuesten Marktstudie von Omdia [1] erhöhte das Unternehmen den Marktanteil auf 21,3 Prozent im Jahr 2024 (2023: 17,8 Prozent). Das ist mit 3,5 Prozentpunkten der größte Jahreszuwachs im Kreis der Wettbewerber. Damit ist Infineon zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte der erfolgreichste Lieferant von Mikrocontrollern weltweit.

„Dass wir unsere Position weiter verbessern konnten, unterstreicht die Stärke unseres überlegenen Produktportfolios sowie unserer nutzerfreundlichen Entwicklungs-Tools, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen“, sagt Andreas Urschitz, Chief Marketing Officer und Mitglied des Vorstands bei Infineon. „Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren wiederholt besser als der Gesamtmarkt entwickelt und Marktanteile gewonnen – mit hochfunktionalen und effizienten Systemlösungen für unsere Kunden. Sie bilden das Herzstück vieler Innovationen, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreiben."

Infineon hat sich in den vergangenen Jahren stärker entwickelt als der Gesamtmarkt. Seit 2015 ist das Mikrocontroller-Geschäft von Infineon im Durchschnitt um 13,0 Prozent pro Jahr gewachsen, während der Gesamtmarkt nur um 4,0 Prozent pro Jahr wuchs. Im Jahr 2023 erreichte Infineon erstmals die Nummer-eins-Position im globalen Markt für Automotive-Mikrocontroller. Jetzt hat das Unternehmen dasselbe im Gesamtmarkt für Mikrocontroller – über alle Endmärkte hinweg – erreicht. Laut Omdia lag das Gesamtmarktvolumen für globale Mikrocontroller-Verkäufe im Jahr 2024 bei 22,4 Milliarden US-Dollar, nach 28,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Mikrocontroller sind die „Gehirne“ zahlreicher Anwendungen – von Systemen, die Autos sauberer, sicherer und intelligenter machen, über IoT-Geräte, die verändern, wie wir leben, arbeiten und interagieren, bis zu industriellen Maschinen, die die Produktivität steigern. Das Mikrocontroller-Portfolio von Infineon deckt die Bedürfnisse dieser Anwendungen mit einer Vielzahl etablierter Produktfamilien wie AURIX™, TRAVEO™, PSOC™, XMC™ sowie Security-Mikrocontrollern ab.

Auf der Embedded World 2025, einer der führenden internationalen Fachmessen für Embedded-System-Technologie, präsentiert Infineon das bestehende Portfolio sowie einen ehrgeizigen Innovations-Fahrplan. Dazu gehört beispielsweise die Einführung einer neuen Automotive-Mikrocontroller-Familie auf Basis von RISC-V unter der Marke AURIX in den kommenden Jahren. Diese neue Familie wird das bestehende Kern-Portfolio von Infineon, das auf TriCore™ und Arm® basiert, erweitern. Infineon ist das erste Halbleiterunternehmen, das einen RISC-V-basierten Mikrocontroller für den Automotive-Markt ankündigt. Die neue Familie wird die komplexen Rechenanforderungen von softwaredefinierten Fahrzeugen adressieren.

Darüber hinaus präsentiert Infineon mehrere Innovationen der PSOC-Mehrzweck-Produktfamilie, von den neuesten Fortschritten in Power- und Motorsteuerung mit der neuen PSOC-Control-Familie bis hin zur Aktivierung von CRA-fähiger Edge-AI mit PSOC Edge. Infineon zeigt auch die neuesten Funktionen der PSOC-4-Mikrocontroller-Familie. Durch die Erweiterung der führenden kapazitiven Sensorik mit neuen induktiven und flüssigkeitsbasierten Sensortechnologien in einem einzigen Mikrocontroller ermöglicht Infineon neue Anwendungsfälle und ein höheres Maß an Integration.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren.